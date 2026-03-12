Трамп оказался встревожен последствиями войны с Ираном

Рост цен на энергоносители на фоне войны США и Израиля против Ирана вызывает беспокойство президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, заявил министр энергетики страны Крис Райт. При этом он отметил, что Вашингтон располагает значительными запасами нефти, передает Fox News.

Трамп обеспокоен ростом цен на энергоносители в краткосрочной перспективе. В настоящее время в США имеется 415 млн баррелей запасов нефти, — сказал Райт.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил NEWS.ru, что рост мировых цен на нефть неизбежно тянет за собой стоимость бензина и дизеля как в США, так и в Европе, однако для Вашингтона это оборачивается не только экономическими, но и серьезными политическими последствиями. Он указал на прямую корреляцию между цифрами на топливных табло и уровнем поддержки Трампа.

Прежде Крис Райт объявил, что американский лидер распорядился высвободить из стратегического резерва 172 млн баррелей. Как отмечала газета Politico, в Белом доме не ожидали такого развития событий: несмотря на почти рекордную добычу нефти в США, цены на бензин выросли на 60 центов за галлон менее чем за две недели.