Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 10:33

На Западе указали на серьезный просчет Трампа в ситуации вокруг Ирана

Politico: в США недооценили влияние конфликта в Иране на нефтяной рынок

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Администрация президента США Дональда Трампа, начиная операцию против Ирана, недооценила ее последствия для нефтяного рынка, пишет газета Politico. Глава Минэнерго Соединенных Штатов Крис Райт в четверг объявил, что американский лидер распорядился высвободить из стратегического резерва 172 млн баррелей.

Издание отмечает, что в Белом доме не ожидали такого развития событий: несмотря на почти рекордную добычу нефти в США, цены на бензин выросли на 60 центов за галлон менее чем за две недели.

Это произошло, как отметили в публикации, спустя 15 месяцев после обещаний Трампа о «золотом веке процветания и мира во всем мире». Авторы подчеркнули, что сейчас его команда оказалась сбита с толку резким скачком цен и теперь пытается сдержать инфляцию, а попытки главы Минэнерго заверить рынки в достаточности запасов провалились.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа полагает, что страна способна выдержать краткосрочный скачок цен на нефть в течение трех-четырех недель, прежде чем он перерастет в устойчивую политическую проблему.

Дональд Трамп
США
Иран
Ближний Восток
нефть
рынки
