«Здесь есть доктор?»: участник митинга сорвал выступление Трампа обмороком Участник республиканского митинга в Кентукки упал в обморок за спиной Трампа

Во время выступления президента США Дональда Трампа перед сторонниками в штате Кентукки произошел неожиданный инцидент. Один из участников митинга, стоявший на трибуне за спиной лидера, потерял сознание и рухнул на пол, сообщает пресс-служба Белого дома.

Трамп заметил происходящее и мгновенно прервал речь. Он попытался оказать помощь пострадавшему.

Здесь есть доктор? — спросил американский лидер, увидев суету за своей спиной.

Пока окружающие обмахивали упавшего плакатом с поддержкой политики Трампа, президент терпеливо ждал у микрофона. Он также успел похвалить работу экстренных служб и напутствовал медиков словами: «Не спешите».

Инцидент не нарушил ход мероприятия — после того, как пострадавшему оказали помощь, Трамп продолжил выступление. Подробности о состоянии здоровья упавшего в обморок сторонника пока не сообщаются.