Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 05:43

«Здесь есть доктор?»: участник митинга сорвал выступление Трампа обмороком

Участник республиканского митинга в Кентукки упал в обморок за спиной Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Во время выступления президента США Дональда Трампа перед сторонниками в штате Кентукки произошел неожиданный инцидент. Один из участников митинга, стоявший на трибуне за спиной лидера, потерял сознание и рухнул на пол, сообщает пресс-служба Белого дома.

Трамп заметил происходящее и мгновенно прервал речь. Он попытался оказать помощь пострадавшему.

Здесь есть доктор? — спросил американский лидер, увидев суету за своей спиной.

Пока окружающие обмахивали упавшего плакатом с поддержкой политики Трампа, президент терпеливо ждал у микрофона. Он также успел похвалить работу экстренных служб и напутствовал медиков словами: «Не спешите».

Инцидент не нарушил ход мероприятия — после того, как пострадавшему оказали помощь, Трамп продолжил выступление. Подробности о состоянии здоровья упавшего в обморок сторонника пока не сообщаются.

Дональд Трамп
обмороки
выступления
сторонники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Здесь есть доктор?»: участник митинга сорвал выступление Трампа обмороком
Побережье Черного моря посетил космический гость
США пытаются оправдать за удар по школе в Иране сбоем в работе ИИ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 марта
Нутрициолог назвала полезную замену пшеничному хлебу
Банкиры-извращенцы, министры-педофилы: дело Эпштейна хоронит западную элиту
Бастрыкин поручил отчитаться по делу о нападении на семью на Камчатке
Удар Израиля по пляжу в Бейруте привел к гибели людей
Родителям рассказали, какое занятие лучше всего подходит для развития детей
Как сдавать ипотечную квартиру в аренду: главные правила, подводные камни
SHOT сообщил о серии мощных взрывов на юге России
Важная функция может появиться на «Госуслугах»
КСИР атаковал нефтяные поля и промзону в ОАЭ
Диетолог ответила, помогут ли сахарозаменители похудеть
Борьба с лишним весом, романы, мнение об СВО: как живет Ирина Горбачева
«От всех болезней»: мошенники добрались до аптечек россиян
Глава немецкого концерна предупредил об острой нехватке снарядов в Европе
«Им плевать»: Мирошник обличил Украину на примере ударов по России
Стала известна продолжительность новогодних каникул в 2027 году
Атаки на танкеры у Ирака унесли жизнь одного человека
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.