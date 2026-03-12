Налоговый вычет на детей в 2026-м: кому положен, как рассчитать и получить

Налоговый вычет на детей в 2026-м: кому положен, как рассчитать и получить

В 2026 году в России начал действовать новый механизм поддержки семей — так называемая семейная налоговая выплата. Вместе с привычными вычетами по НДФЛ он позволяет родителям существенно сократить налоговую нагрузку. О том, какие еще налоговые льготы доступны мамам и папам, как не запутаться в лимитах и вернуть деньги за обучение, лечение, занятия спортом и не только, — в материале NEWS.ru.

Что такое налоговый вычет

Налоговый вычет — это возможность вернуть часть уплаченного налога на доходы или временно не платить его с определенной суммы. Государство дает вам «скидку» по НДФЛ. При этом вы получаете обратно не всю сумму вычета, а ту часть, которую ранее отдали в бюджет.

С 2025 года в России действует прогрессивная шкала налогообложения — чем выше официальный доход, тем больше ставка (от 13% до 22%). Соответственно, размер вашего возврата теперь напрямую зависит от того, по какой ставке вы платите налог.

Руководитель налоговой практики международной консалтинговой компании STREAM Евгений Тимин рассказал NEWS.ru, что база налоговых льгот для родителей в 2026 году остается неизменной. По его словам, все выплаты делятся на три основные группы, закрепленные в Налоговом кодексе.

Стандартные вычеты

Стандартные вычеты — это ежемесячная «необлагаемая сумма», которую работодатель вычитает из дохода родителя до расчета налога.

«Эти вычеты закреплены в ст. 218 Налогового кодекса РФ и предоставляются на каждого ребенка. В 2026 году суммы остаются прежними: 1400 рублей на первого ребенка, 2800 — на второго и 6000 рублей — на третьего и каждого последующего. Отдельная категория — дети с инвалидностью. В этом случае вычет составляет 12 000 рублей на ребенка до 18 лет, а также на инвалидов I–II группы до 24 лет при условии их очного обучения», — пояснил Тимин.

Важное условие: если родитель воспитывает ребенка один, то вычет предоставляется в двойном размере. Однако у льготы есть «потолок»: она перестает действовать, как только совокупный доход родителя с начала года превысит 450 тысяч рублей.

Например, при стандартном вычете на троих детей 10 200 рублей в месяц экономия составит 1326 рублей ежемесячно, а за год — до 15 912, но при условии, что доход не превысил лимит.

Социальные вычеты

Социальные вычеты позволяют вернуть часть денег, потраченных на важные нужды. По словам Тимина, главное — правильно оформить платежные документы на имя родителя.

Родители могут оформить вычет на очное обучение ребенка (до 24 лет), его лечение и покупку медикаментов. В эту категорию также входят страхование жизни ребенка в рамках личного страхования и вычет для родителей, которые создают долгосрочные сбережения для своих детей.

«Правило простое: если в договоре и чеке плательщиком является мать или отец, то налоговая вернет 13% от потраченной суммы в пределах установленного лимита», — отметил эксперт.

Руководитель налоговой практики адвокатского бюро «БВМП», член Ассоциации налоговых консультантов Александр Андропов пояснил NEWS.ru, что для обучения детей до 24 лет или подопечных до 18 лет (либо до 24 лет после прекращения опеки) лимит расходов составляет 110 000 рублей на каждого ребенка. Эти повышенные лимиты действуют для расходов начиная с 2024 года.

Важно не путать этот лимит с расходами на собственное обучение или лечение супруга. Для них действует отдельный «общий котел».

«Общий лимит по большинству социальных вычетов (собственное обучение, лечение, кроме дорогостоящего, спорт, пенсионные взносы и страхование) составляет 150 000 рублей в год. Но вычет на обучение детей и дорогостоящее лечение в этот общий лимит не входит — они считаются отдельно», — уточнил эксперт.

По его словам, лимит привязан к году оплаты, а не к году подачи декларации.

«Если вы оплатили обучение в 2023-м, то действует старый лимит, даже если оформляете вычет в 2026 году. Остаток лимита сгорает», — напомнил Андропов.

Если вы оплатили обучение ребенка в 2023 году, то даже при оформлении вычета в 2026-м будет действовать старый лимит — 50 тысяч рублей. Остаток лимита на следующий год не переносится. Например, при расходах 70 тысяч вычет все равно рассчитают только с 50 тысяч, и при ставке 13% вам вернут 6500 рублей. Если оплата прошла в 2024 году или позже, лимит составит уже 110 тысяч, и сумма возврата будет выше: с тех же 70 тысяч можно вернуть 9100 рублей, а максимально — 14 300 при расходах от 110 тысяч.

По словам эксперта, вычет предоставляется только за период фактического обучения, включая академический отпуск, если он оформлен официально. Но есть исключения. Нельзя оформить вычет, если оплата произведена за счет средств материнского капитала, грантов или если деньги вносил работодатель.

«Право на возврат налога возникает только в том случае, если вы потратили свои личные средства», — резюмировал Андропов.

Расходы на лечение (включая покупку лекарств и полис ДМС), а также на занятия спортом для детей входят в общий лимит социальных вычетов (помним про «потолок» 150 тысяч рублей в год на человека). Но есть исключение — дорогостоящее лечение. По нему лимита нет — налог можно вернуть со всей потраченной суммы. При этом закон не устанавливает минимальную сумму, с которой лечение считается дорогостоящим, отметил Андропов.

Имущественные вычеты

Имущественные вычеты хоть и не являются «детскими», но родители используют их чаще всего.

«Ст. 220 НК РФ дает право вернуть налог при покупке жилья для семьи, при продаже имущества или при уплате ипотечных процентов. Это общий механизм, но, как правило, родители, обзаводясь недвижимостью для детей, активно им пользуются», — добавил Тимин.

По словам Андропова, имущественный вычет позволяет вернуть до 260 000 рублей от стоимости жилья и до 390 000 от уплаченных процентов по ипотеке.

Что такое семейная налоговая выплата — новая мера 2026 года

Главное нововведение, на которое стоит обратить внимание, — это не просто вычет, а отдельный механизм возврата средств, который эксперты окрестили налоговым кешбэком.

С 2026 года семьи с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход ниже 1,5 прожиточного минимума, смогут получить возврат части уплаченного НДФЛ, напомнил Тимин.

«Механизм работает так: по итогам года налог для них фактически пересчитывается с 13% до 6%. Разницу — до 7% от суммы уплаченного налога — возвращает государство. Получить выплату могут оба родителя при соблюдении условий», — пояснил он.

Это не вычет в классическом смысле Налогового кодекса РФ, а отдельная налоговая мера поддержки, призванная помочь семьям с детьми.

Как оформить вычеты и не потерять деньги

Процедура получения денег зависит от того, за какой именно льготой вы обращаетесь.

Стандартные вычеты — самые простые в получении. По словам экспертов, они предоставляются автоматически, если работодатель знает о детях.

«При первом оформлении достаточно передать в бухгалтерию копии свидетельств о рождении, а при необходимости — справки об обучении или инвалидности. Единственному родителю нужно подтвердить статус (справка о рождении по форме № 2, свидетельство о смерти или решение суда). После этого работодатель будет ежемесячно уменьшать налоговую базу без лишних заявлений», — сказал Тимин.

Социальные вычеты (за учебу и лечение) требуют более активных действий со стороны гражданина.

по окончании года нужно подать декларацию 3-НДФЛ.

подать документы в упрощенном порядке, если ФНС автоматически получила сведения от медицинских учреждений или банков. Однако сведения могут быть неполными, поэтому лучше иметь на руках подтверждающие документы (договоры, чеки, справки об оплате услуг).

Имущественные вычеты можно получить как через работодателя (нужно принести уведомление из налоговой службы), так и через декларацию. С 2026 года действует упрощенный порядок, если данные об ипотеке есть в распоряжении ФНС.

Семейная налоговая выплата потребует подачи заявления.

«Заявление на получение налогового кешбэка принимается с 1 мая по 1 октября года, следующего за отчетным. То есть за доходами 2026-го можно будет обратиться в 2027 году. Можно подать заявление через портал „Госуслуги“ или в отделениях МФЦ. Проверкой доходов семьи занимается Социальный фонд России. Выплата будет предоставляться один раз в год», — отметил Тимин.

