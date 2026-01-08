НДС, НДФЛ, налоговые вычеты: как с нас будут брать налоги в 2026 году

НДС, НДФЛ, налоговые вычеты: как с нас будут брать налоги в 2026 году

2026 год готовит россиянам фундаментальную перестройку финансовых правил. Вступившие в силу с 1 января налоговые изменения затрагивают не только бизнес, но и кошельки рядовых граждан через рост цен, изменение условий труда и новые меры социальной поддержки. NEWS.ru детально изучил, что ждет россиян и как адаптироваться к новой реальности.

Базовая ставка НДС

Общую ставку налога на добавленную стоимость повысили на 2 процентных пункта. С 1 января 2026 ставка по НДС составляет 22%.

Общую ставку применяют все, кто не пользуется льготами по НДС, а именно:

кто не подпадает под налогообложение по ставке 0% (она применяется, в частности, для экспорта);

кто не имеет права на применение ставки 10% (для социально значимых товаров);

для кого сумма налога определяется расчетным методом.

При этом сохраняется пониженная ставка НДС в размере 10% на социально значимые товары (продукты, лекарства, детские товары, медизделия), перечень которых предусмотрен п. 2 ст. 164 НК РФ, отмечает в беседе с NEWS.ru руководитель практики финансового права и рынка ценных бумаг адвокатского бюро «А-ПРО» Мария Карпачева.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

То есть стоимость большинства товаров первой необходимости из-за роста НДС не поднимется, но за все остальное придется платить больше. По оценкам гендиректора Национальной юридической компании «Митра», члена совета Международной ассоциации юристов и консультантов Юрия Мирзоева, рост цен затронет практически все товары и услуги, кроме строго социальных. Кроме того, повысятся тарифы на услуги ЖКХ, связи, интернета так как НДС входит в их состав, говорит собеседник NEWS.ru.

Спецрежимы и режим УСН

С января 2026 года компании и индивидуальные предприниматели на упрощенной системе налогообложения (УСН) столкнутся с изменением правил, касающихся освобождения от НДС. Главное новшество — поэтапное снижение порога годового дохода, при превышении которого бизнес обязан будет уплачивать налог на добавленную стоимость. Иными словами, право на освобождение от НДС для «упрощенцев» будет сохраняться только при соблюдении все более строгих лимитов по выручке.

Новые лимиты будут вводиться поэтапно, на основе доходов за предыдущий год:

в 2026 году освобождение будет действовать, если доход за 2025 год не превысил 20 млн рублей;

в 2027 году — если доход за 2026 год не превысил 15 млн рублей;

начиная с 2028 года — если доход за 2027 год и последующие годы не превысил 10 млн рублей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Страховые взносы

С 2026 года большинство малых и средних предприятий (МСП) лишатся права на пониженные страховые взносы, которые составляли 15%. Вместо них будет применяться общий тариф:

30% — для выплат в пользу работника в пределах установленной годовой предельной базы.

15% — для выплат, превышающих эту базу.

Льготный тариф сохранится только для отдельных приоритетных отраслей. Одновременно для IT-компаний, которые ранее пользовались особыми условиями, льготный тариф повышается с 7,6 до 15%.

Кроме того, уже с 1 января 2026 года вводится особое правило для директоров. Если их зарплата ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) или не начисляется вовсе, страховые взносы придется рассчитывать исходя из суммы МРОТ, установленного на начало года.

Также повышается предельная база для страховых взносов — с 2026 года она оставляет 2 759 000 рублей. В связи с ее ростом с 1 января увеличиваются максимальный размер ежедневной выплаты по листку временной нетрудоспособности, в 2026-м он составляет 6827,4 рубля (в 2025 году — 5673,97 рубля).

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

НДФЛ иностранных агентов

Доходы физических лиц, которые в течение налогового периода хотя бы один день имели статус иностранного агента, теперь подлежат обложению НДФЛ по ставке 30%, рассказывает NEWS.ru старший юрист юридической фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Татьяна Астахова.

Кроме того, по ее словам, иностранные агенты лишаются почти всех льгот и вычетов по НДФЛ.

Льготы по НДФЛ

Предельный размер единовременной материальной помощи при рождении ребенка, которую компания может выплатить без удержания НДФЛ и начисления страховых взносов, увеличивается с прежних 50 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Это значит, что работодатель, желающий финансово поздравить своего сотрудника с пополнением в семье, сможет сделать это в гораздо большем размере, не увеличивая при этом свою налоговую нагрузку (так как с этой суммы не нужно будет платить взносы) и не создавая дополнительных налоговых обязательств для самого работника (так как эта помощь не будет облагаться подоходным налогом).

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Налоговые вычеты

Следующие поправки вступили в силу 1 января 2026 года.

Для стандартного вычета на детей станут учитывать только доходы основной базы, исчисленные нарастающим итогом с начала налогового периода, рассказывает Юрий Мирзоев. Вычет за ГТО можно получить, если пройти не ежегодную диспансеризацию, а профмедосмотр определенных групп взрослых.

Также можно будет воспользоваться соцвычетом при оплате физкультурно-оздоровительных услуг родителей-пенсионеров, продолжает эксперт.

С 1 сентября 2026 года российские семьи, которые делают долгосрочные сбережения на будущее своих детей, смогут получать от государства больше денег благодаря увеличенному лимиту по налоговому вычету.

Теперь каждый родитель сможет вернуть 13% (или до 15%, в зависимости от ставки НДФЛ) не с 400 тыс. рублей, как раньше, а с 500 тыс. рублей, внесенных по специальным договорам, оформленным в пользу ребенка.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

К этим инструментам сбережений относятся:

договор долгосрочных сбережений (ДДС);

договор негосударственного пенсионного обеспечения (НПО);

договор добровольного страхования жизни;

индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) третьего типа (брокерский счет с особыми налоговыми льготами).

Допустим, если родитель внес на такой счет в пользу ребенка дополнительные 100 тыс. рублей сверх прежнего лимита, то при ставке НДФЛ 13% он сможет вернуть из бюджета на 13 тыс. рублей больше (100 000 × 13%). Таким образом, максимальная сумма возврата за год при ставке 13% может достичь 65 тыс. рублей (500 000 ₽ × 13%).

Увеличенный лимит в 500 тыс. рублей будет действовать для каждого родителя отдельно по договорам, заключенным им в пользу ребенка. Получается, что в сумме (при ставке 13%) они могут вернуть от государства до 110 тыс. рублей.

Налоговый кешбэк для семей с детьми

В 2026 году заработает закон, который даст право вернуть часть НДФЛ семьям с двумя и более детьми. Условия для получения «налогового кешбэка»:

оба родителя имеют доход, с которого уплачивается НДФЛ по ставке 13%;

доход не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе на каждого члена семьи;

у родителей нет долгов;

возраст детей до 18 лет или до 23 лет, если ребенок получает профессиональное или высшее образование в очной форме.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для получения выплаты нужно подать заявление в Соцфонд с 1 июня до 1 октября. Размер кешбэка составит 7% от полученного дохода, с которого уплачен НДФЛ по ставке 13%.

Увеличение акцизов

Повышаются акцизы на алкоголь, табак, напитки с сахаром и другие подакцизные товары.

Акциз на этиловый спирт повысится с нынешних 740 до 824 рублей за литр безводного спирта, на вина — с 113 до 148 рублей за литр. Пиво, сидр и медовуха подорожают из-за увеличения ставки с 30 до 33 рублей за литр, на игристые вина, включая шампанское, акциз составит 160 рублей за литр.

Значительное повышение налоговой нагрузки ждет и табачный рынок. С 2026 года акциз на сигареты и папиросы будет рассчитываться по формуле: 3278 рублей за 1000 штук плюс 18% от их максимальной розничной цены. Ставка на курительный табак установлена в размере 10 915 рублей за килограмм, а на жидкости для электронных систем доставки никотина — 49 рублей за миллилитр. Повышение также затронет новые никотиносодержащие смеси, которые с 2025 года включены в перечень подакцизных товаров.

Индексации подвергнутся и акцизы на топливо. Для бензина класса 5 ставка вырастет с 17 088 до 17 959 рублей за тонну, для дизельного топлива — с 12 120 до 12 738 рублей за тонну. Аналогичный рост предусмотрен для моторных масел и прямогонного бензина.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, в среднем на 5–6% увеличатся акцизы на легковые автомобили в зависимости от мощности двигателя: от 64 рублей за лошадиную силу для машин средней мощности до 1829 рублей за «лошадь» — для автомобилей с двигателем свыше 500 л. с.

Технологический сбор

Сбор с 1 сентября 2026 года будут платить организации и ИП, которые:

ввозят в РФ электронную компонентную базу (электронные модули) или продукцию с ее содержанием;

производят в России такую продукцию.

Перечни утвердит правительство. Сбор нужно будет платить за каждую единицу продукции. Порядок уплаты и размер сбора также установит кабмин. Максимальная ставка — 5000 рублей.

Как налоговые изменения отразятся на гражданах

Прямых новых персональных налогов для граждан не вводится (например «налога на карту» или «налога на переводы»), но важно понимать, что часть своих издержек, связанных с увеличением налоговой нагрузки, бизнес переложит на потребителей. «Для граждан это повлечет за собой рост цен в рознице и общепите, подорожание услуг (доставка, сервисы, подписки), менее щедрые акции и скидки. Это не налог для граждан формально, но фактически рост стоимости жизни», — говорит Мария Карпачева.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за роста издержек банков (в том числе налоги на эквайринг) кешбэк по картам граждан может стать ниже, будет больше ограничений и условий и часть бесплатных услуг может стать платной, полагает она.

Кроме того, налоговая реформа предполагает усиление налогового контроля за доходами физлиц. По словам юриста, в 2026 году ФНС будет активнее сопоставлять расходы и доходы граждан, анализировать движение средств по картам, доходы от подработок граждан без статуса самозанятого или ИП, аренду жилья без декларирования, крупные покупки при низких официальных доходах и т. п. Для добросовестных граждан в этом смысле практически ничего не поменяется, а вот для тех, кто работает в тени, повысятся риски доначислений, штрафов и блокировок счетов, заключает Карпачева.

Читайте также:

Цены в России резко взлетят на все: что значит повышение НДС до 22%

Налоговый вычет до 220 тысяч: сколько смогут вернуть родители в 2026 году

Маткапитал, ипотека, налоговая выплата: как изменятся меры поддержки семей