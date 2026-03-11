Небензя назвал предвзятой принятую резолюцию по Ближнему Востоку

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что принятая Советом Безопасности резолюция Бахрейна по Ближнему Востоку является односторонней, передает ТАСС. Он подчеркнул, что инициатива Бахрейна не отражает всей полноты картины ближневосточного конфликта, так как составлена в угоду одной стороне.

Совбез принял резолюцию, которая вызвала критику со стороны российского постпреда. Документ осуждает действия Ирана, но полностью игнорирует удары США и Израиля по региону.

США своими агрессивными действиями подставили государства Персидского залива. Расположенные в странах залива военные объекты и инфраструктуры <...> являются законными целями в рамках права Ирана на самооборону, — констатировал российский дипломат.

До этого Небензя отметил, что Иран, несмотря на готовность к переговорам с США и Израилем, все равно получил нож в спину. По его словам, агрессия носила заранее спланированный характер.

Кроме того, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал США, Израиль и Иран немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке. Он предупредил, что альтернативой деэскалации станет масштабная война с катастрофическими последствиями.