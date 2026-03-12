У берегов Ирака вспыхнули нефтяные танкеры после атаки SN: около порта в Ираке после атаки загорелись два нефтяных танкера

На двух танкерах, принадлежащих иностранным компаниям, вспыхнули пожары после обстрелов, сообщил портал Shafaq News. Инцидент зафиксирован вблизи стратегически важного порта Умм-Каср, находящегося на границе с Кувейтом.

По имеющимся данным, судно, охваченное огнем, не принадлежит Ираку. На данный момент отсутствует официальная информация о том, кем и с применением какого оружия была совершена атака.

Обстоятельства происшествия и степень ущерба в настоящий момент выясняются. Подробности о национальной принадлежности танкера и возможных пострадавших пока не разглашаются.

Ранее Иран провел серию атак против сил США на Ближнем Востоке. Нападению подверглись корабли Пятого флота ВМС США, а также американские объекты на территории Объединенных Арабских Эмиратов и Иракского Курдистана.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что прекращение боевых действий невозможно без признания законных прав Ирана, выплаты репараций и предоставления твердых международных гарантий неповторения агрессии в будущем. Также политик напрямую обвинил США и Израиль в развязывании боевых действий.