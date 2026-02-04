Иранские катера попытались задержать танкер под флагом США CBS: катера Ирана приблизились к танкеру с флагом США в Ормузском проливе

Военные катера Ирана приблизились к танкеру под флагом США в Ормузском проливе и потребовали остановить судно, сообщает CBS News. Уточняется, что оно продолжило движение.

Судно в настоящее время сопровождается американским военным кораблем, — указали в издании.

Как подытожили журналисты, танкер не заходил в воды Ирана. Судно продолжило путь к месту назначения в Бахрейне и, по всей видимости, прибудет в порт Ситра 5 февраля.

Ранее неназванные американские чиновники заявили, что Иран готов свернуть или приостановить свою ядерную программу в качестве крупной уступки США. Однако в приоритете у Тегерана — ранее предложенный Вашингтоном проект регионального консорциума по производству ядерной энергии.

Позже президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что по инициативе дружественных государств региона поручил министру иностранных дел подготовить условия для диалога с США. Он также подчеркнул, что переговоры должны проходить в рамках национальных интересов Ирана.

До этого президент США Дональд Трамп предупредил, что отсутствие договоренностей с Ираном будет иметь негативные последствия. Он подчеркнул, что не может с уверенностью гарантировать достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном.