Стоимость нефти марки Brent превысила $110 за баррель

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE выросла до $110, о чем свидетельствуют данные торгов. Стоимость достигла такой отметки впервые с 9 марта 2025 года.

В пиковой точке цена достигла отметки $111,19. К 23:23 мск стоимость нефти замедлила рост и находилась на уровне $110,86 (+7,11%).

Ранее новые удары Ирана по ОАЭ спровоцировали скачок цен на нефтяном рынке на 3%. При этом Ормузский пролив остается по-прежнему заблокированным.

До этого автор книги «Нефть и мир» Леонид Крутаков выразил мнение, что реальная стоимость нефти уже может превышать $150 (12 тыс. рублей) за баррель. Он объяснил, что существует две цены на черное золото: одна формируется текущими продажами, другая — оценкой ресурсов, остающихся в недрах.

Кроме того, источники сообщили, что руководители ведущих нефтяных компаний Соединенных Штатов проинформировали вашингтонскую администрацию о возрастающей опасности углубления энергетического коллапса. В частности, они не исключили перспективу нового витка роста цен на нефть, вызванного спекулятивными операциями и нехваткой переработанного горючего.