Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 23:19

Стоимость нефти марки Brent превысила $110 за баррель

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE выросла до $110, о чем свидетельствуют данные торгов. Стоимость достигла такой отметки впервые с 9 марта 2025 года.

В пиковой точке цена достигла отметки $111,19. К 23:23 мск стоимость нефти замедлила рост и находилась на уровне $110,86 (+7,11%).

Ранее новые удары Ирана по ОАЭ спровоцировали скачок цен на нефтяном рынке на 3%. При этом Ормузский пролив остается по-прежнему заблокированным.

До этого автор книги «Нефть и мир» Леонид Крутаков выразил мнение, что реальная стоимость нефти уже может превышать $150 (12 тыс. рублей) за баррель. Он объяснил, что существует две цены на черное золото: одна формируется текущими продажами, другая — оценкой ресурсов, остающихся в недрах.

Кроме того, источники сообщили, что руководители ведущих нефтяных компаний Соединенных Штатов проинформировали вашингтонскую администрацию о возрастающей опасности углубления энергетического коллапса. В частности, они не исключили перспективу нового витка роста цен на нефть, вызванного спекулятивными операциями и нехваткой переработанного горючего.

Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.