Стало известно, что будут производить под брендом «Сиксэвэн»

Стало известно, что будут производить под брендом «Сиксэвэн» Представитель «Фитонауки»: под брендом «Сиксэвэн» будут выпускать витамины

Представитель ООО «Фитонаука» подтвердила, что компания подала заявку на регистрацию товарного знака «Сиксэвэн». В беседе с NEWS.ru она подчеркнула, что под этим брендом будут выпускать витамины.

Все верно, заявка [на регистрацию товарного знака «Сиксэвэн»] подана. Начнем с витаминов. [Название «Сиксэвэн»] — это тренд, — сообщила представитель компании.

Сочетание знаков, записываемое в форматах «6-7», «67» или «six-seven», является популярным мемом. Подростки выкрикивают эти слова, при этом делая характерный жест руками, и не вкладывают в них конкретного смысла.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что введение официального запрета на использование популярного среди учащихся мема «67» — нецелесообразный шаг, поскольку любые административные ограничения молодежного сленга простимулируют рост его востребованности. По его словам, подходить к подобным проявлениям подростковой субкультуры нужно максимально взвешенно и аккуратно.