14 мая 2026 в 18:12

В ОП ответили на вопрос о запрете мема «67» в российских школах

Член ОП Гриб: запрет на мем «67» в школах вызовет дополнительный интерес к нему

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Введение официального запрета на использование популярного среди учащихся цифрового мема «67» признано абсолютно нецелесообразным шагом, поскольку любые административные ограничения молодежного сленга лишь простимулируют рост его востребованности, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Представитель организации призвал профильные ведомства и общественность подходить к подобным проявлениям подростковой субкультуры максимально взвешенно и аккуратно.

Если мы начнем что-то запрещать и специально акцентировать на этом внимание, то лишь поспособствуем его популярности. Поэтому, я думаю, что к этому надо относиться очень деликатно, — высказался он.

Условное сочетание знаков, записываемое в форматах «6-7», «67» или «six-seven», трансформировалось в популярный сетевой мем. Подростки применяют данную формулировку в качестве универсального ответа на любые реплики собеседников, не вкладывая в него конкретного смысла. В школьной среде упомянутое выражение провоцирует чрезвычайно эмоциональный отклик, выражающийся в том, что при произнесении этих цифр на английском языке учащиеся принимаются громко скандировать их и танцевать.

Ранее и данных совместного исследования книжного сервиса «Литрес» и онлайн-платформы ЕГЭLand стало известно, что подавляющее большинство российских учащихся (88%) выразило желание осваивать школьную программу по литературе посредством интернет-мемов. Представители образовательных площадок также уточнили, что порядка 93% опрошенных подростков считают юмористические публикации эффективным и полезным инструментом для качественного усвоения учебного материала.

