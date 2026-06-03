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03 июня 2026 в 20:52

Появилась информация о пострадавшей при нападении в МФЦ

РЕН ТВ: пострадавшая при нападении в МФЦ москвичка оказалась матерью-одиночкой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Сотрудница МФЦ, на которую напал психически нездоровый мужчина, воспитывает маленького ребенка и сейчас находится в реанимации, рассказала РЕН ТВ родственница пострадавшей. Инцидент произошел в офисе на улице Борисовские Пруды.

По словам женщины, о случившемся она узнала от своего сына, который по телефону сообщил о «маньяке», орудующем в районе. По описанию стало понятно, что преступление совершено именно по тому адресу, где работает ее кума. Позже через новости она выяснила, что пострадавшая — 29-летняя Вероника П., которая около двух лет работала в МФЦ и встречала посетителей у стойки информации.

Нападавший нанес женщине не менее трех ножевых ударов. Возбуждено уголовное дело. Также сообщалось, что злоумышленник состоит на учете в психоневрологическом диспансере и недавно прошел лечение.

Ранее 32-летний петербуржец был задержан после нападения с ножом на 41-летнюю беременную сожительницу. Пострадавшая от нападения потеряла ребенка. По данным правоохранителей, задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругался с возлюбленной, избил ее и ударил ножом.

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