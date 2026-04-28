Стало известно, как российская молодежь хотела бы изучать литературу

Большая часть российской молодежи (88%) хотела бы изучать литературу в школах с помощью мемов, заявили NEWS.ru в пресс-службе книжного сервиса «Литрес» и онлайн-платформы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ ЕГЭLand. По их данным, около 93% подростков находят юмористический контент полезным для запоминания информации.

Большинство респондентов из 900 опрошенных школьников с разных уголков России ответили, что регулярно уделяют время и литературе, и пролистыванию ленты в соцсетях. 86% периодически попадают мемы на литературную тематику, и 93% отмечают, что это помогает им лучше запомнить отдельные эпизоды, образы или символы из книги. Именно поэтому 88% опрошенных хотели бы, чтобы школьные учителя интегрировали в уроки мем-культуру, это сделало бы занятия интереснее, а классические произведения — доступнее для понимания современной молодежи, — поделились в «Литрес».

Там добавили, что, по мнению большинства респондентов, роман «Преступление и наказание» Федора Достоевского обладает наибольшим потенциалом для создания мемов. На втором месте оказался «Евгений Онегин» Александра Пушкина, а на третьем — «Горе от ума» Александра Грибоедова.

Доля школьников, которые на постоянной основе читают книги (63%), меньше тех, кто столь же часто потребляет развлекательный контент в интернет-пространстве (72%). Отличается и время, которое поколение «альфа» выделяет на два этих вида досуга. В среднем учащиеся открывают книгу несколько раз в неделю (43%). На ежедневной основе к литературе обращаются 19% респондентов. При этом пролистыванию ленты в соцсетях, в том числе просматриванию мемов, школьники в среднем уделяют один-два часа каждый день (27%). 23% тратят полчаса-час, 20% — два-три часа, 15% — более трех часов ежедневно и еще 15% — менее 30 минут, — заключили в «Литрес».

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев выразил сомнение в целесообразности домашних заданий на фоне развития искусственного интеллекта. Он отметил, что современные нейросети позволяют учащимся быстро находить готовые решения по любым дисциплинам, мгновенно справляясь с задачами.