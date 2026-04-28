Стало известно, как российская молодежь хотела бы изучать литературу

«Литрес»: 88% российской молодежи хотели бы изучать литературу с помощью мемов

Большая часть российской молодежи (88%) хотела бы изучать литературу в школах с помощью мемов, заявили NEWS.ru в пресс-службе книжного сервиса «Литрес» и онлайн-платформы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ ЕГЭLand. По их данным, около 93% подростков находят юмористический контент полезным для запоминания информации.

Большинство респондентов из 900 опрошенных школьников с разных уголков России ответили, что регулярно уделяют время и литературе, и пролистыванию ленты в соцсетях. 86% периодически попадают мемы на литературную тематику, и 93% отмечают, что это помогает им лучше запомнить отдельные эпизоды, образы или символы из книги. Именно поэтому 88% опрошенных хотели бы, чтобы школьные учителя интегрировали в уроки мем-культуру, это сделало бы занятия интереснее, а классические произведения — доступнее для понимания современной молодежи, — поделились в «Литрес».

Там добавили, что, по мнению большинства респондентов, роман «Преступление и наказание» Федора Достоевского обладает наибольшим потенциалом для создания мемов. На втором месте оказался «Евгений Онегин» Александра Пушкина, а на третьем — «Горе от ума» Александра Грибоедова.

Доля школьников, которые на постоянной основе читают книги (63%), меньше тех, кто столь же часто потребляет развлекательный контент в интернет-пространстве (72%). Отличается и время, которое поколение «альфа» выделяет на два этих вида досуга. В среднем учащиеся открывают книгу несколько раз в неделю (43%). На ежедневной основе к литературе обращаются 19% респондентов. При этом пролистыванию ленты в соцсетях, в том числе просматриванию мемов, школьники в среднем уделяют один-два часа каждый день (27%). 23% тратят полчаса-час, 20% — два-три часа, 15% — более трех часов ежедневно и еще 15% — менее 30 минут, — заключили в «Литрес».

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев выразил сомнение в целесообразности домашних заданий на фоне развития искусственного интеллекта. Он отметил, что современные нейросети позволяют учащимся быстро находить готовые решения по любым дисциплинам, мгновенно справляясь с задачами.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Калининграде после шторма упало несколько деревьев
Песков раскрыл главную цель защиты миноритариев в России
Кремль высказался о зерновом споре Украины и Израиля
В Госдуме напомнили о важной мере поддержки для предпенсионеров
«Принимаются меры»: Песков о тушении пожаре в Туапсе после налета ВСУ
Песков заявил о напряженной работе властей по предотвращению ударов ВСУ
В Кремле отреагировали на атаки боевиков в Мали
«Беспомощная актриса»: критик высказалась о Бузовой в «Покровских воротах»
Песков раскрыл важный пункт по информации о местах поражения от атак ВСУ
Диетолог оценила последствия перевернутой пирамиды питания
В России «легла» популярная китайская нейросеть
В Кремле сделали заявление по поводу покушения на Трампа
Невролог поделилась неожиданным способом уснуть при бессоннице
В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
«Без энтузиазма»: стала известна реакция зрителей на спектакль с Бузовой
В Москве пройдет XV Русская Музыкальная Премия
МЧС показало кадры пожара на стройке в Москве
МВД предупредило о новой схеме кражи данных банковских карт
Кирпич, газобетон или каркас: что выбрать для строительства дома
В Кремле раскрыли судьбу парада на 9 Мая в этом году
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

