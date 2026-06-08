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08 июня 2026 в 17:20

Аналитик ответил, как защитить телефон от вредоносных программ

Аналитик Ульянов посоветовал не давать полный доступ новым программам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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При установке новых неизвестных программ важно смотреть, какой доступ им предоставляется на устройстве, посоветовал аналитик и киберэксперт Владимир Ульянов. В разговоре с радио «Комсомольская правда» он подчеркнул, что вредоносные программы могут выполнять широкий спектр действий без ведома владельца, если дать им доступ к памяти, контактам и геометке. Кроме того, следует подумать, прежде чем ставить на телефон приложение не из официального магазина, а через присланную ссылку или сторонние сайты.

Ключевой момент — это как раз уровень доверия. Должны ли мы доверять тому источнику? Почему нам присылают ссылку? Почему мы по ней переходим? Почему устанавливаем для этого приложение?поделился Ульянов.

Ранее правоохранители выявили новое вредоносное программное обеспечение Drama RAT, предназначенного для кражи данных с устройств на операционной системе Android. Как сообщила пресс-служба УБК МВД России, оно распространяется через мессенджеры, СМС и электронную почту.

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