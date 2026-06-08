Аналитик ответил, как защитить телефон от вредоносных программ

При установке новых неизвестных программ важно смотреть, какой доступ им предоставляется на устройстве, посоветовал аналитик и киберэксперт Владимир Ульянов. В разговоре с радио «Комсомольская правда» он подчеркнул, что вредоносные программы могут выполнять широкий спектр действий без ведома владельца, если дать им доступ к памяти, контактам и геометке. Кроме того, следует подумать, прежде чем ставить на телефон приложение не из официального магазина, а через присланную ссылку или сторонние сайты.

Ключевой момент — это как раз уровень доверия. Должны ли мы доверять тому источнику? Почему нам присылают ссылку? Почему мы по ней переходим? Почему устанавливаем для этого приложение? — поделился Ульянов.

Ранее правоохранители выявили новое вредоносное программное обеспечение Drama RAT, предназначенного для кражи данных с устройств на операционной системе Android. Как сообщила пресс-служба УБК МВД России, оно распространяется через мессенджеры, СМС и электронную почту.