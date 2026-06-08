Пожар охватил текстильный склад в Подмосковье Возгорание площадью 300 квадратных метров тушат на складе в Дзержинске

Возгорание площадью 300 квадратных метров началось на текстильном складе в Дзержинске, сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС России. Огонь тушат 44 спасателя, задействовано 14 единиц техники.

Пожар произошел по адресу: город Дзержинский, Дзержинское шоссе, дом 1. Площадь пожара 300 квадратных метров, — говорится в сообщении.

Ранее на складе в Марий Эл вспыхнул пожар, охвативший площадь 8 тыс. квадратных метров. Инцидент случился в производственном складском здании, расположенном на Йошкар-Олинском шоссе.

До этого сообщалось, что утром 6 июня на одной из установок систем очистки Тюменского НПЗ произошло возгорание из-за нарушения технологического процесса. К месту происшествия были оперативно направлены все экстренные службы, пожару присвоили высокий уровень опасности.

5 июня пожар охватил шесть дачных домов в СНТ «Маяк» в Красноярске. По предварительным данным, огонь был локализован на территории площадью 1 тыс. квадратных метров.