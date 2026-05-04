Друзья убили собутыльника в пьяной драке и спрятали его тело в погребе

В Дзержинске двое местных жителей признаны виновными в убийстве своего знакомого в ходе бытового конфликта, сообщает Telegram-канал Ni Mash. Во время совместного употребления алкоголя между мужчинами вспыхнула ссора, которая кончилась дракой с летальным исходом. Преступники пытались скрыть убийство и спрятали тело в погребе.

В ходе потасовки один из присутствующих нанес пострадавшему множественные удары и несколько ножевых ранений. Чтобы завершить начатое, он надел жертве на голову полиэтиленовый пакет и начал душить, в то время как второй мужчина наблюдал и не вмешивался.

После совершения преступления осужденные спрятали тело погибшего в погребе, где оно находилось в течение двух суток. Спустя время мужчины сами обратились в правоохранительные органы и признались в содеянном. Суд назначил непосредственному исполнителю убийства девять лет лишения свободы в колонии строгого режима, а его пособнику — один год колонии-поселения.

До этого в Бурятии Баунтовский районный суд приговорил 52-летнего местного жителя к семи годам колонии строгого режима за нападение на собутыльника с кирпичом. В июле 2025 года во время пьяной драки мужчина несколько раз ударил потерпевшего, а затем нанес ему удар кирпичом по голове.