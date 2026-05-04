Первоклассников предложили обучать на ковриках под открытым небом

Занятия для первоклассников в мае и сентябре при хорошей погоде можно организовывать на улице, чередуя их с уроками в классе, сообщил ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб. По его словам, подобный формат обучения давно практикуется за рубежом.

Если позволяют погодные условия, можно для первоклашек проводить уроки на ковриках на улице, на свежем воздухе, особенно если у школы есть своя территория с садом и позволяет погода. Это позволяет более интересно и детально изучать природу, ботанику, другие предметы. Это такое переключение с уроков в классах на уроки на свежем воздухе. В мае и сентябре почти в любых наших регионах это можно использовать, — считает Гриб.

