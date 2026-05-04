04 мая 2026 в 12:13

Первоклассников предложили обучать на ковриках под открытым небом

В ОП РФ предложили учить первоклассников на ковриках под открытым небом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Занятия для первоклассников в мае и сентябре при хорошей погоде можно организовывать на улице, чередуя их с уроками в классе, сообщил ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб. По его словам, подобный формат обучения давно практикуется за рубежом.

Если позволяют погодные условия, можно для первоклашек проводить уроки на ковриках на улице, на свежем воздухе, особенно если у школы есть своя территория с садом и позволяет погода. Это позволяет более интересно и детально изучать природу, ботанику, другие предметы. Это такое переключение с уроков в классах на уроки на свежем воздухе. В мае и сентябре почти в любых наших регионах это можно использовать, — считает Гриб.

Ранее Министерство просвещения России поддержало запрет досмотра участников единого государственного экзамена. Организаторы и охранники не должны прикасаться к участникам госэкзамена и их вещам, отметили в ведомстве.

До этого Минпросвещения России утвердило нормативы учебной нагрузки для учеников 10–11-х классов. Согласно федеральному государственному образовательному стандарту, объем учебных часов за два года обучения составляет от 2312 до 2516 часов.

