Пономарев предложил оптимального кандидата на пост главного тренера ЦСКА

Новым главным тренером ЦСКА должен стать Сергей Игнашевич, считает экс-защитник армейцев и сборной СССР Владимир Пономарев. В разговоре с NEWS.ru он напомнил, что специалист выводил калининградскую «Балтику» в суперфинал Кубка России по футболу.

Я бы назначил Игнашевича, который довел «Балтику» до финала Кубка, — сказал Пономарев.

Большую часть игровой карьеры Игнашевич провел в ЦСКА. На его счету 381 матч за красно-синих с 2004 по 2018 год, в которых футболист забил 35 мячей. В качестве тренера Игнашевич начал карьеру в молодежной команде ЦСКА, а затем тренировал «Торпедо» и «Балтику».

Ранее Фабио Челестини покинул пост главного тренера ЦСКА. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов.

Пономарев заявил, что рад увольнению Челестини. По его мнению, за время нахождения в команде специалист «закрепостил игроков» и «все испортил». Ветеран отметил, что если сейчас игрокам просто назвать состав, то хуже играть они не станут.