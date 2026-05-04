«Все испортил»: Пономарев отреагировал на увольнение Челестини из ЦСКА

Экс-защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев заявил NEWS.ru, что рад увольнению главного тренера армейцев Фабио Челестини. По его мнению, за время нахождения в команде специалист «закрепостил игроков» и «все испортил».

Слава богу, надо было раньше убирать. Ребята никакие, даже не знали, во что играют. Челестини все испортил. Его требования — отдать мяч своему, и все. Вот они и старались: без созидания, без обыгрыша, без удовольствия. Так в футбол играть нельзя! Нужно играть по-мальчишески, задорно, тогда будет толк. Сейчас уже дело не в тренере. Назови состав, и они сами будут играть в футбол. Челестини их закрепостил, — сказал Пономарев.

Ранее Челестини покинул пост главного тренера ЦСКА. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов.

Позже экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что армейцам нужен тренер, который сможет развивать футболистов, особенно молодых игроков. Он предложил кандидатуру испанского наставника «Рубина» Франка Артиги.

Виктор Байбаков
