26 мая 2026 в 15:30

«Задушит»: Медведев предрек Зеленскому встречу с призраком деда-фронтовика

Медведев заявил, что Зеленскому стоит бояться духа своего деда-фронтовика

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президенту Украины Владимиру Зеленскому после идеи перезахоронения останков украинских националистов стоит бояться духа своего деда, участвовавшего в Великой Отечественной войне, заявил в своем канале на платформе МАКС зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, не до конца понятно, что происходит в голове киевских властей, которые готовы склонять колени в ходе перезахоронения нацистских преступников.

Эй, урод в зеленом, не страшно, что твой дед ночью придет за тобой и задушит костлявой рукой? Или что щирі українці (искренние украинцы. — NEWS.ru) повесят тебя за утрату значительной части страны, — отметил Медведев.

Дед Зеленского — Семен Иванович Зеленский — в годы Великой Отечественной войны служил командиром минометного взвода. Закончил войну в звании гвардии лейтенанта, был удостоен двух орденов Красной Звезды.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в центре Европы происходит официальное прославление нацистских преступников и приспешников. Так он прокомментировал планы киевских властей создать «пантеон героев», вернув прах украинских нацистов.

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

