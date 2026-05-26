«Колю отверткой»: Охлобыстин сделал неожиданное признание о сельской жизни

Актер Иван Охлобыстин рассказал, что может хорошо колоть кабанов отверткой. Так артист ответил на вопрос корреспондента NEWS.ru о том, какими умениями он обладает для сельской жизни. На пресс-подходе после церемонии награждения Всероссийского конкурса «Земский почтальон» в рамках lll Форума тружеников села он подчеркнул, что из жизни в деревне у него есть только приятные детские воспоминания.

Я очень хорошо колю кабанчиков. Меня научил дядя Витя, киномеханик. Он был легендарным кольщиком, и когда надо было завалить свинью, звали его. Я колю отверткой. Остальное — только приятные детские воспоминания. Это лучшее, кстати, время в моей жизни, — отметил Охлобыстин.

