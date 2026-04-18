Отец Охлобыстина в годы ВОВ вернул в строй 90% раненых летчиков

Отец актера Ивана Охлобыстина полковник медицинской службы Иван Охлобыстин во время ВОВ вернул в строй 90% раненых летчиков авиационного Смоленского корпуса, передает РИА Новости со ссылкой на архивы. По данным агентства, военному врачу удалось создать эффективную систему лечения и реабилитации военнослужащих.

Постановка лечения раненых из числа летного состава такова, что 90% возвращено в строй. Добился максимального снижения каждой заболеваемости в частях благодаря особым способам постановки профилактической и неотложной помощи, — говорится в документе.

Кроме того, за 15 месяцев службы в авиакорпусе Охлобыстин-старший не допустил распространения инфекций в частях и организовал собственную зубопротезную лабораторию. За свои заслуги полковник получил орден Отечественной войны II степени.

Ранее сообщалось о планах снять полнометражную кинокартину о Герое России Сергее Ярашеве, который на протяжении 68 дней удерживал позицию в населенном пункте Гришино. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, сценаристом и режиссером выступит Андрей Симонов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли число сбитых БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
