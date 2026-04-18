Отец актера Ивана Охлобыстина полковник медицинской службы Иван Охлобыстин во время ВОВ вернул в строй 90% раненых летчиков авиационного Смоленского корпуса, передает РИА Новости со ссылкой на архивы. По данным агентства, военному врачу удалось создать эффективную систему лечения и реабилитации военнослужащих.

Постановка лечения раненых из числа летного состава такова, что 90% возвращено в строй. Добился максимального снижения каждой заболеваемости в частях благодаря особым способам постановки профилактической и неотложной помощи , — говорится в документе.

Кроме того, за 15 месяцев службы в авиакорпусе Охлобыстин-старший не допустил распространения инфекций в частях и организовал собственную зубопротезную лабораторию. За свои заслуги полковник получил орден Отечественной войны II степени.

Ранее сообщалось о планах снять полнометражную кинокартину о Герое России Сергее Ярашеве, который на протяжении 68 дней удерживал позицию в населенном пункте Гришино. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, сценаристом и режиссером выступит Андрей Симонов.