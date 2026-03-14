В ДНР снимут фильм о бойце, который 68 дней удерживал позицию в Гришино

Полнометражную кинокартину планируют снять о Герое России Сергее Ярашеве, который на протяжении 68 дней удерживал позицию в населенном пункте Гришино в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. Как передает РИА Новости, руководитель отметил, что эту историю необходимо зафиксировать и показать в кино.

Уже можем говорить некий анонс. Считаю абсолютно правильным и нужным все это зафиксировать — историю про Сергея Ярашева с Андреем (продюсером Андреем Кретовым, — NEWS.ru) мы проговорили, что она тоже потребует экранизации, — заявил Пушилин.

Ранее сослуживец Героя России рассказал, Ярашев совершил подвиг на своем первом боевом задании. Он отметил, что после ампутации стоп военнослужащий сохраняет стойкость и радуется тому, что смог вернуться живым.

Сам Герой России рассказывал, что постоянная связь с командованием помогла ему в одиночку удерживать позицию у населенного пункта Гришино в Донецкой Народной Республике на протяжении 68 дней. Боец сообщил, что все это время поддерживал контакт с командирами, передавал им координаты украинских подразделений и корректировал огонь.