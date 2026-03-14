Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 марта 2026 в 13:48

В ДНР снимут фильм о бойце, который 68 дней удерживал позицию в Гришино

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Полнометражную кинокартину планируют снять о Герое России Сергее Ярашеве, который на протяжении 68 дней удерживал позицию в населенном пункте Гришино в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. Как передает РИА Новости, руководитель отметил, что эту историю необходимо зафиксировать и показать в кино.

Уже можем говорить некий анонс. Считаю абсолютно правильным и нужным все это зафиксировать — историю про Сергея Ярашева с Андреем (продюсером Андреем Кретовым, — NEWS.ru) мы проговорили, что она тоже потребует экранизации, — заявил Пушилин.

Ранее сослуживец Героя России рассказал, Ярашев совершил подвиг на своем первом боевом задании. Он отметил, что после ампутации стоп военнослужащий сохраняет стойкость и радуется тому, что смог вернуться живым.

Сам Герой России рассказывал, что постоянная связь с командованием помогла ему в одиночку удерживать позицию у населенного пункта Гришино в Донецкой Народной Республике на протяжении 68 дней. Боец сообщил, что все это время поддерживал контакт с командирами, передавал им координаты украинских подразделений и корректировал огонь.

Герои России
ДНР
кино
Денис Пушилин
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.