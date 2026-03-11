Раскрыты детали подвига бойца, который держал оборону в одиночку 68 дней Державший в одиночку позиции 68 дней боец совершил подвиг на первом задании

Российский боец Сергей Ярашев из Самары, который удерживал позиции у населенного пункта Гришино в течение 68 дней, совершил подвиг на первом боевом задании, сообщил RT сослуживец военного по имени Дмитрий. Он также рассказал, что Сергей держится стойко после ампутации стоп и радуется возвращению живым.

Когда Серега на свое первое боевое задание ушел и не выходил на связь так долго, я стал молиться за него. Узнав, что он живой, если честно, расплакался, — признался приятель Ярашева.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным пообещал представить 21-летнего Ярашева к награде. Глава государства также заявил, что поможет военному при прохождении медицинской реабилитации.

До этого губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пообещал оказать всю необходимую помощь Ярашеву. В том числе протезирование, медицинское сопровождение и полную социальную защиту. Он назвал подвиг бойца историей о настоящей стойкости, когда человек становится несокрушимой стеной на пути врага.