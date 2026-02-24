Российский стрелок в стиле Рэмбо зачистил тыл врага при штурме МО РФ: стрелок Родионов уничтожил пулеметный расчет и пять украинских бойцов

Министерство обороны РФ рассказало о героическом подвиге рядового Павла Родионова, который в ходе штурма опорного пункта противника проявил исключительное мужество и военную хитрость. Когда бойцы попали под плотный пулеметный огонь противника, он принял решение в одиночку справиться с пулеметным расчетом и украинскими бойцами.

Павел, используя рельеф местности, скрытно пробрался в тыл противника и огнем из стрелкового оружия уничтожил пулеметный расчет и пять украинских боевиков, создав благоприятные условия для продолжения наступления, — говорится в сообщении.

Благодаря его дерзким и профессиональным действиям наступление продолжилось. В результате опорный пункт был взят без потерь среди российских военнослужащих.

В ведомстве подчеркнули, что именно такие бойцы, как Родионов, ежедневно приближают завершение специальной военной операции. Они демонстрируют образцы храбрости и высокого боевого мастерства.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова указала, что за последние годы в России переосмыслили значение Дня защитника Отечества. По ее словам, главными героями этого праздника теперь стали участники специальной военной операции.