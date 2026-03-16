16 марта 2026 в 09:26

В Иране посчитали невозможным справедливое расследование удара по школе

Казем Джалали Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Перспективы справедливого судебного разбирательства в связи с ударом по школе на юге Ирана вызывают серьезные сомнения, заявил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали в интервью РИА Новости. Дипломат сообщил, что иранская сторона находится в контакте с международными структурами по этому вопросу. Однако особых надежд на объективное расследование он не питает.

Что касается иска, то наш министр иностранных дел находится в переписке с международными институтами. Однако мы не питаем больших надежд на них, поскольку международного сообщества не осталось. Международных норм не существует, — заявил дипломат.

Ранее СМИ писали, что причинами трагедии в иранском Минабе, где под удар попала школа для девочек, могли стать просчет разведки или сбой в работе искусственного интеллекта. Истинной целью атаки была расположенная неподалеку военная база.

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун выступил с инициативой создать международный трибунал. По его мнению, такой орган необходим для расследования преступлений, совершенных против детей, включая удар по школе в иранском Минабе.

