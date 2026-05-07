Захарова назвала кровавым пиаром заявления Зеленского о перемирии с Россией

Слова президента Украины Владимира Зеленского о перемирии с Россией в честь Дня Победы являются кровавым пиаром, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, инициатива, изначально предложенная российским лидером Владимиром Путиным, вызвала истеричную реакцию в Киеве, передает корреспондент NEWS.ru.

Эта инициатива, к слову, активно поддержанная президентом США Дональдом Трампом в ходе телефонного разговора с президентом России 29 апреля, вызвала нервную, истеричную реакцию на Банковой, — сказала Захарова.

Как отметила представитель ведомства, Зеленский пытался принизить значение инициативы и даже намекал на удары дронами по Красной площади.

Ранее военэксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что ВС РФ могут атаковать здания Минобороны Украины, Главного управления разведки, Службы безопасности и офис Зеленского при срыве перемирия со стороны ВСУ на 9 Мая. По его словам, эти учреждения являются символами центров принятия решений.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник между тем заявил, что Зеленский объявил перемирие из-за страха получить зеркальный ответ от ВС РФ в случае провокаций ВСУ 9 Мая. По его словам, верить украинскому политику — значит «не уважать себя».