День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 12:05

Полковник рассказал, каких провокаций ждать от ВСУ к 9 Мая

Полковник Матвийчук: ВСУ могут устроить попытки диверсий в приграничье к 9 Мая

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

ВСУ могут устроить попытки диверсий в приграничных районах и новые провокации на линии боевого соприкосновения в период с 8 по 9 мая, заявил NEWS.ru полковник в отставке военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, также не исключен террористический акт в отношении парада на Красной площади, о чем ранее высказался президент Украины Владимир Зеленский.

Чего ждать от Украины перед Днем Победы? Во-первых, со стороны ВСУ могут быть провокации в период с 8 по 9 мая на линии боевого соприкосновения. Во-вторых, попытки террористических актов в приграничных районах и новых регионах РФ. И, конечно, то, что, не подумав, сказал Зеленский. Он заявил, что будет совершен террористический акт в отношении парада на Красной площади. Если ВСУ нанесут удар по Москве, мы ответим массированной ракетной атакой, которую еще никогда не осуществляли, то есть по центру принятия решений, по историческому центру Киева. Если диверсанты или террористы попытаются каким-то образом перейти на нашу сторону, они будут уничтожены, — сказал Матвийчук.

Ранее советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что ВСУ не намерены соблюдать режим прекращения огня, объявленный российской стороной в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. По его словам, Киев снимает с себя какие-либо обязательства по соблюдению тишины, поскольку российская сторона якобы нарушила перемирие.

Европа
ВСУ
Украина
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главе Popcorn Books изменили меру пресечения
«Пробирают мурашки»: Захарова сделала эмоциональное признание перед 9 Мая
Росгвардия задержала мужчину, который показывал гениталии детям
Звезда «Солдатов» раскрыл свое отношение к ремейкам сериалов
Аллергикам рассказали об опасных приспособлениях в квартире
Захарова раскрыла, какая страна повышает ставки в украинском конфликте
«Мы не являемся союзником России»: Пашинян встал на сторону Украины
Стало известно, откуда запускали упавшие в Латвии дроны
ВСУ попытались атаковать Петербург с территории Латвии
«Правильно сделали»: Масалитин о возможном пенальти в матче «Бавария» — ПСЖ
«Настоящий подарок»: Захарова объяснила суть визита Зеленского в Армению
«Не знаю, что со мной произошло»: пенсионер шлепнул сотрудницу ПВЗ по попе
Военэксперт раскрыл, почему Зеленский захотел легализовать ЧВК на Украине
Захарова задала Армении неудобный вопрос после угроз Зеленского в Ереване
Названа ключевая ошибка «Авангарда» в серии с «Локомотивом»
Режиссер Бортко назвал два своих фильма, пострадавших из-за цензуры
Турэксперт рассказала, как получить компенсацию за сломанный багаж
Захарова двумя словами описала угрозы Зеленского на День Победы
Еще один иностранный лидер принял приглашение Путина на празднование 9 Мая
Королевская семья Британии: новости, Кейт раскусила план Винтур на Met Gala
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.