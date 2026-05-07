ВСУ могут устроить попытки диверсий в приграничных районах и новые провокации на линии боевого соприкосновения в период с 8 по 9 мая, заявил NEWS.ru полковник в отставке военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, также не исключен террористический акт в отношении парада на Красной площади, о чем ранее высказался президент Украины Владимир Зеленский.

Чего ждать от Украины перед Днем Победы? Во-первых, со стороны ВСУ могут быть провокации в период с 8 по 9 мая на линии боевого соприкосновения. Во-вторых, попытки террористических актов в приграничных районах и новых регионах РФ. И, конечно, то, что, не подумав, сказал Зеленский. Он заявил, что будет совершен террористический акт в отношении парада на Красной площади. Если ВСУ нанесут удар по Москве, мы ответим массированной ракетной атакой, которую еще никогда не осуществляли, то есть по центру принятия решений, по историческому центру Киева. Если диверсанты или террористы попытаются каким-то образом перейти на нашу сторону, они будут уничтожены, — сказал Матвийчук.

Ранее советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что ВСУ не намерены соблюдать режим прекращения огня, объявленный российской стороной в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. По его словам, Киев снимает с себя какие-либо обязательства по соблюдению тишины, поскольку российская сторона якобы нарушила перемирие.