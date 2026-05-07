В Кремле послали четкий сигнал США по украинскому урегулированию

Россия рассчитывает на продолжение трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, Москва высоко ценит посредничество Вашингтона и надеется, что оно будет продолжено.

Ожидаем, что процесс найдет свое продолжение, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков сообщил, что Россия открыта к мирным переговорам с украинской стороной. В то же время он уточнил, что переговорщики из Вашингтона сейчас сконцентрированы именно на иранском треке, сосредоточившись на ближневосточном конфликте.

До этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран в последние сутки провели очень хорошие переговоры. По его словам, вероятность заключения сделки крайне высока. При этом он уточнил, что США не устанавливают никаких крайних сроков в диалоге с иранской стороной.