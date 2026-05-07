07 мая 2026 в 13:48

Захарова раскрыла, какая страна повышает ставки в украинском конфликте

Захарова: Великобритания повышает ставки в украинском конфликте

Фото: МИД РФ
Великобритания повышает ставки в украинском конфликте, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Лондон подталкивает ЕС и НАТО к опасной грани, передает корреспондент NEWS.ru.

Стремясь к повышению ставок в конфликте, Лондон подталкивает и страны ЕС, НАТО к опасной грани, за которой недалеко и до глобального конфликта, — сказала Захарова.

Ранее Великобритания расширила санкции против России, введя ограничения на 18 новых персон и организаций. По информации британского Министерства иностранных дел, меры приняты в ответ на предполагаемую финансовую поддержку российской спецоперации на Украине. Наиболее распространенной мерой среди введенных стало замораживание активов.

До этого бывший глава объединенного командования британских вооруженных сил Ричард Бэрронс заявил, что Лондон не сможет купить новые вооружения вплоть до 2030 года. Из-за нехватки финансирования, по его словам, военные могут лишь «думать» о подготовке к войне, а оборонные компании вынуждены переносить производство за границу.

