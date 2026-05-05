Лондон расширил санкционный список против России

Великобритания расширила санкционный режим в отношении России, добавив в список 18 новых лиц и организаций, сообщили в британском Министерстве иностранных дел. Ограничения введены за предполагаемую финансовую поддержку российской спецоперации на Украине.

Британское внешнеполитическое ведомство включило в санкционный перечень 10 физических лиц и восемь организаций. Наиболее распространенной мерой среди введенных стало замораживание активов.

Ранее депутат Европарламента Томаш Здеховски заявил, что Евросоюз может принять 21-й пакет антироссийских санкций к концу срока полномочий нынешнего председателя Совета ЕС. Однако этот сценарий не является гарантом из-за сложностей переговоров и необходимости поэтапных согласований с другими странами, отметил он.

До этого финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил о необходимости отменить санкции против России и вновь начать закупать у Москвы энергию. Он назвал новые ограничения формой насилия, которая в конечном счете бьет по интересам самой Европы.