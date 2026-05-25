25 мая 2026 в 23:11

В Энергодаре дрон ВСУ атаковал автомобиль с мирным жителем внутри

Яшина: один человек погиб при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Энергодаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Энергодаре Запорожской области в результате атаки беспилотника погиб человек, рассказала ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, дрон ударил по автомобилю с мирным жителем за рулем.

Один погибший. Его машина была атакована дроном, — заявила Яшина.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атак беспилотников ВСУ в ДНР погибли семь человек, в том числе двое детей. Еще 15 человек пострадали, среди них оказались четверо несовершеннолетних, добавил он.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что мирный житель Кореневского района потерял стопу из-за подрыва на мине. По его словам, все произошло в селе Шептуховка.

Кроме того, пять мирных жителей получили ранения в результате атак ВСУ. По его словам, под обстрелы и удары беспилотников попали Донецк, Горловка и населенные пункты Ясиноватского округа.

