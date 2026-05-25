Поручение Белоусова, продвижение под Днепром: новости СВО к вечеру 25 мая

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил внедрить в единый программно-аппаратный комплекс новые виды беспилотников-перехватчиков, российские средства ПВО сбили 417 беспилотников ВСУ за сутки, Вооруженные силы РФ освободили Добропасово в Днепропетровской области. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Важное поручение Белоусова по дронам-перехватчикам

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил внедрить в единый программно-аппаратный комплекс новые виды беспилотников-перехватчиков, заявили в пресс-службе военного ведомства. Отмечается, что это еще лучше автоматизирует процесс и повысит эффективность борьбы с дронами ВСУ самолетного типа.

Также стало известно, что Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток». Он провел совещание, на котором заслушал доклады командования и офицеров штаба о выполнении боевых задач в зоне спецоперации. Также министр вручил ордена трем соединениям группировки за проявленный героизм. Два соединения наградили орденом Суворова, а третье — орденом Жукова.

Украинцы начали готовить круговую оборону у границы с Белоруссией

В Волынской области Украины начали готовить круговую оборону, заявила глава Ковельской районной администрации Ольга Черен. По ее словам, речь идет о населенных пунктах у границы с Белоруссией.

Для этой территории также рассматривают варианты полной эвакуации при возникновении угрозы на границе. Эти меры реализуются на фоне высказываний президента Украины Владимира Зеленского об угрозе, якобы исходящей от Белоруссии.

В Минобороны России заявили об уничтожении более 400 дронов ВСУ за сутки

Российские средства ПВО сбили 417 беспилотников ВСУ за сутки, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Кроме того, были уничтожены 17 снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре управляемые авиабомбы.

Российская армия выполнила важную операцию под Днепропетровском

Вооруженные силы России освободили Добропасово в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Операцию провели военные группировки войск «Восток».

Позднее в российских силовых структурах заявили, что военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» освободили более 400 домов в ходе боев за населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области. Также было уничтожено более двух рот живой силы и военной техники ВСУ.

Песков поставил точку в ударе «Орешником» по Украине

Вся информация об ударе ракетным комплексом «Орешник» по Украине была отражена в заявлении Минобороны РФ, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге. Так он прокомментировал вопрос, является ли эта атака ответом на налет ВСУ на Старобельск в ЛНР.

В Госдуме указали на намеренное затягивание Европой конфликта на Украине

Евросоюз будет намеренно затягивать конфликт на Украине ради получения собственной выгоды, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. Так он прокомментировал предположения чиновников из Еврокомиссии, что украинский кризис продолжится в 2027 году. По словам парламентария, страны ЕС выступают в роли своеобразных «акционеров», вложившихся в Киев и ожидающих дивидендов.

При этом военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что Евросоюз не располагает достаточными мощностями для усиления противовоздушной обороны Украины. По его словам, возможные поставки ракет из Европы в скромных объемах не спасут положение ВСУ.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины практически ежемесячно или в течение двух месяцев задействуют порядка 700 ракет. При этом, по словам военного эксперта, в настоящее время компания Lockheed Martin осуществляет производство только 700–750 снарядов ежегодно.

