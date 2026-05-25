В Европе признали, что российский «Орешник» невозможно перехватить

Российскую ракету «Орешник» невозможно перехватить из-за большой скорости, пишет издание The Telegraph. В публикации говорится, что Россия на днях атаковала Киев с помощью сотни беспилотников и ракет, среди которых был «Орешник».

Характеристики этого вооружения, в частности скорость, превышающая скорость звука в 10 раз, делают его неуязвимым для существующих систем противовоздушной обороны.

Ранее Минобороны сообщило о массированном ударе ВС России по объектам военного управления Украины с применением комплекса «Орешник», а также ракет «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». В оборонном ведомстве уточнили, что операция стала ответом на атаки Киева по гражданским объектам.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что вся информация об ударе ракетным комплексом «Орешник» по Украине была отражена в заявлении Минобороны РФ. Так он прокомментировал вопрос, является ли эта атака ответом на налет ВСУ на Старобельск в ЛНР.