Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 17:29

В Европе признали, что российский «Орешник» невозможно перехватить

Telegraph: ракету «Орешник» невозможно перехватить из-за скорости

Подвижный грунтовый ракетный комплекс ‭«Орешник» Подвижный грунтовый ракетный комплекс ‭«Орешник» Фото: РИА Новости
Российскую ракету «Орешник» невозможно перехватить из-за большой скорости, пишет издание The Telegraph. В публикации говорится, что Россия на днях атаковала Киев с помощью сотни беспилотников и ракет, среди которых был «Орешник».

Характеристики этого вооружения, в частности скорость, превышающая скорость звука в 10 раз, делают его неуязвимым для существующих систем противовоздушной обороны.

Ранее Минобороны сообщило о массированном ударе ВС России по объектам военного управления Украины с применением комплекса «Орешник», а также ракет «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». В оборонном ведомстве уточнили, что операция стала ответом на атаки Киева по гражданским объектам.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что вся информация об ударе ракетным комплексом «Орешник» по Украине была отражена в заявлении Минобороны РФ. Так он прокомментировал вопрос, является ли эта атака ответом на налет ВСУ на Старобельск в ЛНР.

В Европе признали, что российский «Орешник» невозможно перехватить
