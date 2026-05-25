Прогулки по Милану, отпуск в США: история любви Туктамышевой и Гуменника

Фигуристы Петр Гуменник и Елизавета Туктамышева официально объявили о своих отношениях. Пара опубликовала фотографии из путешествия по США. История любви Гуменника и Туктамышевой — в материале NEWS.ru.

Как познакомились Туктамышева и Гуменник

Фигуристы впервые увидели друг друга больше десяти лет назад. Оба спортсмена тренировались в группе Алексея Мишина. В 2017 году Гуменник решил сменить наставника. Сейчас Петр тренируется под руководством Вероники Дайнеко.

Туктамышева на протяжении своей долгой карьеры многократно сталкивалась с различными кризисами и невезением. Она побеждала на чемпионатах мира и Европы, но ни разу не выступила на Олимпийских играх. Перед Сочи-2014 она оказалась на десятом месте на чемпионате России и не попала в сборную. В Пхенчхане-2018 Елизавета тоже не смогла квалифицироваться, неудачно выступив на внутренних соревнованиях. На Пекин-2022 Туктамышева не попала, но была первой запасной и участвовала в тренировочном сборе олимпийской команды в Красноярске. Елизавета до конца карьеры осталась в группе Мишина и после сложных периодов неоднократно возвращалась в элиту женского одиночного катания.

Летом 2025 года Туктамышева вошла в тренерский состав сборной Санкт-Петербурга. Она помогает Мишину в работе с юными спортсменами. Осенью 2025-го Елизавета официально объявила о завершении спортивной карьеры.

Когда появились слухи о романе Туктамышевой и Гуменнника

Слухи о романе фигуристов появились год назад. Туктамышева опровергала эту информацию.

«Друзья, в прессе появилась информация, будто у меня роман. Не спешите верить неподтвержденным слухам. Если у меня будет важная личная новость, вы узнаете ее из первых уст», — написала она в своем Telegram-канале.

Внимательные поклонники фигуристов неоднократно замечали, что Елизавета и Петр часто отдыхали в одних и тех же местах. Они даже публиковали фотографии из похожих локаций, но никогда не появлялись вместе на снимках. Летом 2025 года они ездили к тренеру Рафаэлю Арутюняну в США, но тоже не публиковали общие фотографии.

Во время Олимпийских игр — 2026 в Италии в соцсети утекли видеокадры, на которых болельщики фигурного катания запечатлели Лизу и Петра. Они шли вместе по торговому центру в Милане и держались за руки. Затем Елизавета опубликовала пост в своем Telegram-канале. На видео фигуристка бережно ухаживает за волосами Петра. На Олимпиаде спортсмены опубликовали фотографии из одних и тех же локаций.

Новая волна слухов об отношениях фигуристов возникла весной после ОИ. Петр выступал на соревнованиях, а Елизавета брала у него интервью в качестве журналиста.

Несколько дней назад Туктамышева подтвердила, что встречается с Гуменником. Пара отправилась в отпуск в США. Елизавета опубликовала совместные фотографии в своем Telegram-канале с подписью «Так и живем». На одном из снимков они смотрят друг на друга с прищуром на фоне Миланского собора. На другом — обнимаются на фоне Большого Каньона в США, а на фото из самолета оба корчат рожицы.

Несмотря на разницу в возрасте (Туктамышевой — 29 лет, Гуменнику — 24), поклонники фигурного катания положительно отнеслись к их отношениям. Некоторые называют пару «Петр Первый и Императрица». Спортсменов поздравила фигуристка Евгения Медведева: она написала в комментариях «Ну, бублики».

С кем ранее встречались Туктамышева и Гуменник

Туктамышева состояла в отношениях с фигуристом Андреем Лазукиным, который стал первым российским спортсменом, исполнившим четверной риттбергер. Он побеждал в финале Кубка России 2019 года, завоевал бронзу на командном чемпионате мира в том же году. Однако влюбленные расстались в 2020 году.

«Мы сейчас не вместе, и мое сердце свободно. Причина — не ссора или непонимание, когда „черная кошка пробежала“. Так сложились обстоятельства», — говорила тогда спортсменка.

Туктамышева снималась для обложки популярного журнала MAXIM. Фотосессия вызвала большой ажиотаж. С тех пор Лиза долгое время была одна, но в 2024-м сообщила, что у нее появился избранник. Имени девушка не назвала.

«Не люблю клубы вообще. Клубы, думаю, только для того, чтобы знакомиться с кем-то. Знакомлюсь ли я с кем-то? Ну точно не в клубе...У меня есть сейчас друг. Он всю жизнь был, по-моему, со мной рядом», — призналась Туктамышева в одном из интервью.

О личной жизни Гуменника до отношений с Туктамышевой мало известно. Фигурист сконцентрирован на своей карьере. На Олимпиаде-2026 Гуменник занял шестое место. В минувшем сезоне фигурист впервые стал чемпионом России и в третий раз победил в финале Гран-при.

В 2020 году Петр сдал ЕГЭ, результаты которого позволили ему поступить в любой престижный вуз. Фигурист набрал 98 баллов по русскому языку, по химии — 97, по математике — 74, по биологии — 73. Однако спортсмен отложил поступление в университет, так как остался недоволен низкими оценками по двум предметам. В 2022-м Гуменник поменял биологию на информатику и набрал 100 баллов. Петр поступил в Национальный университет ИТМО на факультет программной инженерии и компьютерной техники.

