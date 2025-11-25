Прощай, Императрица: Туктамышева ушла из спорта, реакция Тарасовой и Мишина

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева объявила о завершении карьеры. Как на эту новость отреагировали Татьяна Тарасова и Алексей Мишин, самые известные номера спортсменки, что известно о ее личной жизни — в материале NEWS.ru.

Что известно о фигуристке Туктамышевой

Туктамышева родилась 17 декабря 1996 года в городе Глазов, Удмуртия. В пятилетнем возрасте она начала заниматься фигурным катанием. Первым тренером спортсменки стала Светлана Веретенникова.

Знаменитый наставник Алексей Мишин увидел юную фигуристку на турнире в Белгороде. Тогда он не пригласил девушку в свою группу, посчитав ее технику несовершенной. Спустя год специалиста не устроило то, как фигуристка исполняет прыжки. Впоследствии Мишин решил поработать с юной спортсменкой. Ей пришлось переучивать чуть ли не все прыжки.

«Когда мы начали работать, я вдруг понял, что эта девочка схватывает на лету все, что ей говоришь. Она пластична, музыкальна, с абсолютным слухом и с хорошей головой. Хотя поначалу кроме прыжка и корявости я не видел в Туктамышевой вообще ничего», — рассказывал Мишин.

Каждые две недели спортсменка проводила по 27 часов в поездах из Глазова до Санкт-Петербурга. Фигуристка жила в общежитиях. В 2011 году Туктамышева вместе с матерью и сестрой окончательно переехала в Санкт-Петербург.

Впоследствии фигуристка побеждала на чемпионатах мира, Европы и России. Туктамышевой не удалось завоевать олимпийское золото. Перед турниром в Сочи-2014 она заняла десятое место на чемпионате России и не прошла отбор в национальную команду. Спортсменка также не смогла квалифицироваться на Игры в Пхенчхане в 2018 году, поскольку неудачно выступила на внутренних соревнованиях. Туктамышева не поехала на Олимпиаду в Пекине в 2022-м, но была первой запасной и участвовала в сборе олимпийской команды в Красноярске.

Елизавета Туктамышева, 2010 год Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Почему фигуристка Туктамышева объявила о завершении карьеры

17 октября 2023 года Туктамышева, которую поклонники прозвали Императрицей льда, объявила в соцсетях о паузе в карьере. Она утратила мотивацию из-за отсутствия международных стартов.

«Мне кажется, можно сравнить эту ситуацию с отношениями в паре. Когда вы расстаетесь, все равно хочется, чтобы человек, которого ты любил, нашел свое счастье и жил так, чтобы ни о чем не жалеть. Пусть поклонники, которые расстраивались, что меня нет на соревнованиях, знают, что у меня все хорошо. Это этап моей жизни, я с таким графиком прекрасно себя чувствую, расстраиваться точно не стоит. Я все равно буду показываться на соревнованиях, шоу, буду ставить разные программы. Я не отказываюсь от фигурного катания. Просто всему свое время», — заявила Туктамышева в интервью NEWS.ru.

Фигуристка стала участвовать в ледовых шоу и благотворительных мероприятиях. 24 ноября 2025 года вышло интервью Туктамышевой с блогером Виктором Кравченко, в котором она объявила о завершении карьеры.

«Для каждого спортсмена фигурное катание — это маленькая жизнь. Возникали проблемы, сложные ситуации, но в ней было так много хорошего и счастливых моментов, что я могу с благодарностью сказать, что у меня сложилась яркая карьера. Я ни о чем не жалею. Объявляю о завершении своей спортивной карьеры без сожалений», — сказала Туктамышева.

Фигуристка поблагодарила родителей, Мишина и Веретенникову.

«Алексей Николаевич не только тренировал меня, но еще и воспитал. Я думала, что этот момент дастся мне тяжело, но на самом деле, стоя здесь, на Финском заливе, я приняла для себя решение и говорю о нем с легкостью. Спасибо всем, с любовью, Туктик, ваш всегда», — сказала она.

Летом 2025 года фигуристка вошла в тренерский состав сборной Санкт-Петербурга. Она помогает Мишину в работе с юными спортсменами.

Тренеры Елизавета Туктамышева, Алексей Мишин и Егор Челошкин (слева направо) на 3-м этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани, 2025 год Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Как Тарасова, Мишин и Бестемьянова отреагировали на сообщение о завершении карьеры Туктамышевой

Мишин заявил, что благодарен судьбе за работу с Туктамышевой.

«В один из периодов своей карьеры Лиза была словно факел статуи Свободы, освещающий путь взрослым фигуристкам к многооборотным прыжкам. Сегодня мне приятно и интересно приходить на каток и видеть ее своей правой рукой», — сказал Мишин.

Туктамышева является одной из самых ярких фигуристок современности, заявила NEWS.ru заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. По ее словам, спортсменка продемонстрировала невероятную волю к победе и прошла через множество взлетов и падений.

«У нее была прекрасная карьера. Она выигрывала, проигрывала и опять выигрывала. Туктамышева провела незабываемую жизнь в спорте и сейчас помогает Алексею Мишину. Очень бы хотелось, чтобы она тренировала. У нас мало наставников, а таких грамотных, как она, еще меньше», — сказала Тарасова.

Туктамышева дала надежду молодому поколению фигуристок, что элементы ультра-си (категория прыжков повышенной сложности, включающая тройной аксель и все четверные прыжки. — NEWS.ru) можно выполнять не в самом юном возрасте, заявила NEWS.ru олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова. Она назвала Елизавету потрясающей спортсменкой, ставшей очень харизматичной к концу карьеры.

«Туктамышева выучила эту технику прыжков [ультра-си] в юном возрасте, как это сейчас делают девочки. Но практически никто не сохраняет этот элемент на взрослом уровне. Она смогла это сделать и дала понять, что это возможно. Елизавета ― потрясающая фигуристка», ― сказала Бестемьянова.

Хореограф Илья Авербух заявил, что у Туктамышевой была замечательная спортивная карьера, которой можно бесконечно восхищаться. По его мнению, не существует любителя фигурного катания, который бы ей не симпатизировал.

«Я уверен, что Лиза может гордиться своим пройденным путем. Туктамышева еще не раз заявит о себе. Может быть, в качестве тренера, потому что она начинает работать с фигуристами, а также в качестве большой театральной ледовой актрисы», ― отметил Авербух.

Елизавета Туктамышева, Skate Canada International, 2018 год Фото: Naoki Nishimura/AFLO SPORT/Global Look Press

Самый знаменитый откровенный образ Туктамышевой

В 2018 году Туктамышева победила на турнире Skate Canada International — втором этапе Гран-при по фигурному катанию. На показательных выступлениях спортсменка показала номер под культовую песню Бритни Спирс Toxic. Она каталась в костюме бортпроводницы и разносила зрителям напитки на подносе. В середине выступления фигуристка сбросила костюм, оставшись в бюстгальтере. Показательный номер вызвал восхищение у поклонников фигурного катания.

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга, болельщицей которого является Туктамышева, посвятил выступлению спортсменки пост в соцсети.

«Берем на борт», — говорилось в публикации команды.

В соцсетях Туктамышевой можно найти фото и видео, на которых она позирует с минимальным количеством одежды. Например, в декабре 2023-го фигуристка опубликовала пост в Telegram-канале по случаю Международного дня катания на коньках. Она прикрепила к нему снимок, на котором держит в руках коньки, прикрывающие грудь.

В 2021 году Туктамышева снялась в фотосессии для журнала Maxim.

Фигуристка Елизавета Туктамышева, занявшая второе место на чемпионате России по фигурному катанию, 2008 год Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фигуристка Елизавета Туктамышева во время выступления с произвольной программой на открытых контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, 2010 год Фото: Александр Вильф/РИА Новости Российские фигуристки Аделина Сотникова, занявшая первое место, и Елизавета Туктамышева, занявшая второе место (справа налево) в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию, на церемонии награждения, 2010 Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, завоевавшая золотую медаль в женском одиночном катании, во время церемонии награждения на I зимних юношеских Олимпийских играх, 2012 год Фото: Александр Вильф/РИА Новости Елизавета Туктамышева выступает с короткой программой на чемпионате России по фигурному катанию в ледовом дворце «Айсберг», 2012 год Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости Россиянка Елизавета Туктамышева выступает в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию в Загребе, 2013 год Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Елизавета Туктамышева выступает с короткой программой в женском одиночном катании во время соревнований на VI этапе Гран-при в Москве, 2013 год Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Елизавета Туктамышева выступает в произвольной программе женского одиночного катания в финале Гран-при в Барселоне, Испания, 2014 год Фото: Александр Вильф/РИА Новости Елизавета Туктамышева во время женской короткой программы на турнире Finlandia Trophy в 2017 году Фото: Matti Matikainen/Newspix24/Global Look Press Елизавета Туктамышева, 2018 год Фото: Naoki Morita/AFLO/Global Look Press Российская фигуристка Елизавета Туктамышева во время показательных выступлений в финале Гран-при в Ванкувере, Канада, 9 декабря 2018 года Фото: Yutaka/AFLO/Global Look Press Призеры женского одиночного катания в финале Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере на церемонии награждения (справа налево): Алина Загитова (Россия) — серебряная медаль, Елизавета Туктамышева (Россия) — бронзовая медаль, 2018 год Фото: Александр Вильф/РИА Новости Елизавета Туктамышева (Россия), завоевавшая бронзовую медаль в женском одиночном катании в финале Гран-при в Ванкувере Фото: Александр Вильф/РИА Новости Елизавета Туктамышева (Россия) участвует в показательных выступлениях на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Фукуоке, 2019 год Фото: Владимир Песня/РИА Новости Елизавета Туктамышева на прокате короткой программы на Finlandia Trophy в Эспоо, 2019 год Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press Российская фигуристка Елизавета Туктамышева во время показательных выступлений на командном турнире ISU World Team Trophy. Фукуока, Япония, 14 апреля 2019 года Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press Российская фигуристка Елизавета Туктамышева во время показательных выступлений на командном турнире ISU World Team Trophy. Фукуока, Япония, 14 апреля 2019 года Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выступает в короткой программе на командном турнире ISU World Team Trophy. Осака, Япония, 15 апреля 2021 года Фото: YUTAKA/AFLO/Global Look Press Российская фигуристка Елизавета Туктамышева во время показательных выступлений на командном турнире ISU World Team Trophy. Осака, Япония, 18 апреля 2021 года Фото: Naoki Morita/AFLO/Global Look Press Российская фигуристка Елизавета Туктамышева во время показательных выступлений на командном турнире ISU World Team Trophy. Осака, Япония, 2021 год Фото: Naoki Morita/AFLO/Global Look Press Елизавета Туктамышева и тренер Алексей Мишин Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фигуристка Елизавета Туктамышева на премьере ледового спектакля «Кармен» Ильи Авербуха на «ЦСКА Арене» в Москве, 2024 год Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фигуристка Елизавета Туктамышева во время ледового шоу «Игорь Крутой. Рапсодия льда — 2» в постановке продюсера, фигуриста Ильи Авербуха на стадионе «ЦСКА Арена», 2025 год Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Елизавета Туктамышева выступает на творческом вечере «Больше чем шоу» в многофункциональном спортивном комплексе «Навка Арена» в Москве, 2025 год Фото: Александр Вильф/РИА Новости Елизавета Туктамышева выступает на творческом вечере «Больше чем шоу» в многофункциональном спортивном комплексе «Навка Арена» в Москве, 2025 год Фото: Александр Вильф/РИА Новости Тренеры Елизавета Туктамышева, Алексей Мишин и Егор Челошкин (слева направо) на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани, ноябрь 2025 года Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Что известно о личной жизни фигуристки Туктамышевой

В течение пяти лет Туктамышева состояла в отношениях с фигуристом Андреем Лазукиным, с которым тренировалась в группе Мишина. В феврале 2020 года спортсменка заявила, что они расстались.

В 2024-м фигуристка рассказала в одном из интервью, что состоит в отношениях, но имя избранника держит в секрете. Впоследствии «Спорт-Экспресс» сообщил, что Туктамышева встречается с фигуристом Петром Гуменником. Он прошел отбор на Олимпиаду-2026. Петр на пять лет младше Елизаветы и долгое время тренировался в группе Мишина. Тем не менее Туктамышева опровергла слухи о романе с Гуменником.

В интервью Кравченко фигуристка заявила, что в течение полугода ее преследует молодой человек и не дает ей нормально жить.

«Подошел мужчина к моей машине после шоу и спросил, можно ли со мной выпить кофе. Я ответила, что нельзя, отойдите, пожалуйста, и не беспокойте. Автограф могу дать без проблем, но это максимум. Он качнул головой и ушел. На следующий день этот мужчина опять пришел к машине и настойчиво попросил, чтобы я выпила с ним кофе. Я говорю: „Нет, отойдите“. Пытаюсь активно залезать в машину, агрессивно, чтобы он хоть как-то очнулся. После этого у меня начался страх», — заявила Туктамышева.

