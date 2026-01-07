Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 09:07

Саудовская Аравия атаковала сепаратистские войска в одной стране

Саудовская Аравия ударила по войскам переходного совета в Йемене

Фото: Nieyunpeng/Xinhua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла ограниченные удары по силам Южного переходного совета в провинции Эд-Дали, сообщил генерал-майор коалиции Турки Аль-Малики в соцсети Х. Атака стала ответом на передвижение подразделений ЮПС рядом с лагерем Аль-Занд.

Коалиция отследила силы, покинувшие лагеря, и обнаружила их в здании недалеко от лагеря Аль-Занд в провинции Аль-Дале <…> и нанесла ограниченные превентивные удары, — отметил генерал.

По его словам, действия коалиции были направлены на дезорганизацию сепаратистов и предотвращение попытки главы ЮПС Айдаруса аз-Зубайди обострить ситуацию на юге страны.

Ранее сторонники отделения юга Йемена из Южного переходного совета во главе с Айдарусом аз-Зубейди приняли конституционную декларацию нового независимого государства Южная Аравия. Столица будет находиться в городе Адене.

Представитель МИД РФ Мария Захарова между тем заявила, что стороны, вовлеченные в обострение в южных районах Йемена, должны урегулировать ситуацию и искать реальные пути решения споров. Она отметила, что Россия готова работать со всеми для разрешения конфликта и поддерживает действия стран, включая ОАЭ, которые пытаются снизить напряженность.

Йемен
Саудовская Аравия
удары
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России займутся мониторингом экономического положения пенсионеров
В США сделали мрачный прогноз для Европы по кризису на Украине
Раскрыто, как приумножить свободный миллион рублей в России в 2026 году
Российский вратарь помог добиться самой громкой победы сезона НХЛ
Наступление ВС РФ на Харьков 7 января: гибель элиты, «пылесос» в Купянске
«Как раз по погоде»: панде Катюше подарили бамбуковые санки
Захарова назвала слово, которым в СБ ООН описали ситуацию с Мадуро
Неловкие ситуации с подарками: как исправить конфуз на празднике
Раскрыто наиболее популярное туристическое направление у одиночек
В Верховном суде рассказали, какие вещи чаще всего конфискуют у россиян
Саудовская Аравия атаковала сепаратистские войска в одной стране
Адвокат Мадуро стал «звездой судебных разбирательств»
Лучшее блюдо на Рождество: куриная грудка в духовке в апельсиновом соусе
Составлен список советов для инвесторов-новичков
Наступление ВС РФ в Донбассе 7 января: ситуация у Славянска и Краматорска
Макрон допустил ввод «тысяч французских солдат» на Украину
Мерц пожаловался Зеленскому, что устал терпеть украинских беженцев
В НАТО преподнесли Путину неожиданно хорошие новости
Океанолог предупредил о возможной катастрофе из-за ледника Судного дня
В ГД анонсировали индексацию материнского капитала
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.