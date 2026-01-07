Саудовская Аравия атаковала сепаратистские войска в одной стране Саудовская Аравия ударила по войскам переходного совета в Йемене

Коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла ограниченные удары по силам Южного переходного совета в провинции Эд-Дали, сообщил генерал-майор коалиции Турки Аль-Малики в соцсети Х. Атака стала ответом на передвижение подразделений ЮПС рядом с лагерем Аль-Занд.

Коалиция отследила силы, покинувшие лагеря, и обнаружила их в здании недалеко от лагеря Аль-Занд в провинции Аль-Дале <…> и нанесла ограниченные превентивные удары, — отметил генерал.

По его словам, действия коалиции были направлены на дезорганизацию сепаратистов и предотвращение попытки главы ЮПС Айдаруса аз-Зубайди обострить ситуацию на юге страны.

Ранее сторонники отделения юга Йемена из Южного переходного совета во главе с Айдарусом аз-Зубейди приняли конституционную декларацию нового независимого государства Южная Аравия. Столица будет находиться в городе Адене.

Представитель МИД РФ Мария Захарова между тем заявила, что стороны, вовлеченные в обострение в южных районах Йемена, должны урегулировать ситуацию и искать реальные пути решения споров. Она отметила, что Россия готова работать со всеми для разрешения конфликта и поддерживает действия стран, включая ОАЭ, которые пытаются снизить напряженность.