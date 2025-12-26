Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 13:44

В МИД России отреагировали на эскалацию в южных провинциях Йемена

Захарова: сторонам конфликта в Йемене нужно проявить сдержанность

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Сторонам, участвующим в эскалации в южных провинциях Йемена, нужно проявить сдержанность и искать приемлемые решения проблем, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. В комментарии, опубликованном на сайте ведомства, она подчеркнула, что Москва готова к конструктивному взаимодействию для урегулирования ситуации. Она добавила, что РФ приветствует шаги некоторых стран, в том числе ОАЭ, по снижению напряженности.

Призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и искать взаимоприемлемые компромиссные решения существующих проблем, — отметила Захарова.

Ранее телеканал AIC сообщил, что Саудовская Аравия нанесла авиаудары по позициям сепаратистов из Южного переходного совета в провинции Хадрамаут на востоке Йемена. В частности, атаке подверглась долина Нахб, где базируются представители движения. О пострадавших в ходе ударов не сообщается.

До этого начальник Генерального штаба сформированных хуситами вооруженных сил Мухаммед аль-Гамари погиб в Йемене. Представители группировки не назвали причины его смерти.

