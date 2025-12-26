Восток Йемена подвергся атакам истребителей

Саудовская Аравия нанесла авиаудары по позициям сепаратистов из Южного переходного совета в провинции Хадрамаут на востоке Йемена, сообщил телеканал AIC. В частности, атаке подверглась долина Нахб, где базируются представители движения. О пострадавших в ходе ударов не сообщается.

Ранее ВМС США объяснили потерю двух истребителей F-18 в ходе операции против хуситов в Йемене весной этого года «значительным стрессом» у военнослужащих. По информации источника, экипажи авианосца USS Harry S. Truman работали в условиях экстремальных нагрузок, включая 72 часа непрерывных полетов.

До этого начальник Генерального штаба сформированных хуситами вооруженных сил Мухаммед аль-Гамари погиб в Йемене. Представители группировки не назвали причины его смерти.

В конце сентября телеканал Al Masira сообщал, что хуситы атаковали Тель-Авив с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2». Кроме того, они поразили две цели в Израиле с помощью различных видов беспилотников. В руководстве движения хуситов все удары назвали успешными.