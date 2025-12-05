ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 11:22

Раскрыты причины потери двух истребителей США в операции против хуситов

США объяснили потерю F-18 во время операции против хуситов усталостью военных

Истребитель F-18 Истребитель F-18 Фото: Gideon Markowicz/JINI/Global Look Press
ВМС США объяснили потерю двух истребителей F-18 в ходе операции против хуситов в Йемене весной этого года «значительным стрессом» у военнослужащих, сообщает CBS News со ссылкой на внутреннее расследование. По информации источника, экипажи авианосца USS Harry S. Truman работали в условиях экстремальных нагрузок, включая 72 часа непрерывных полетов.

Расследование установило, что один истребитель упал в воду во время буксировки, а второй — при посадке на палубу из-за неисправности аэрофинишера. Также были зафиксированы несколько случаев дружественного огня по своим самолетам со стороны кораблей ударной группы.

ВМС США признали, что всех этих инцидентов можно было избежать. За период операции самолеты нанесли по хуситам более тысячи авиаударов, проведя в воздухе 52 дня. Йеменские повстанцы в свою очередь заявляли, что истребители были сбиты в результате их атак на авианосец.

Ранее самолет Cessna Skyhawk с инструктором Тейлор Дики и ее учеником, лейтенантом ВМС США Дэвидом Майклом Яном, потерпел крушение над озером Пончартрейн недалеко от Нового Орлеана. Воздушное судно исчезло с радаров вечером после вылета из аэропорта Галфпорт-Билокси, а позже поисковые службы нашли в воде обломки — подушку, сиденья и части конструкции.

США
истребители
операции
Йемен
