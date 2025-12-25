Ракетоносцы Ту-95МС совершили полет над Норвежским морем

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны РФ. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители иностранных государств.

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более семи часов, — отметили в военном ведомстве.

На прошлой неделе, 17 ноября, президент России Владимир Путин подтвердил успешные испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем и подводного аппарата «Посейдон». По его словам, главной особенностью этих систем стала их уникальность и почти неограниченный запас хода.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона не исключает возвращения США к полноценному взрывному тестированию ядерного оружия. По мнению дипломата, при таком сценарии Москва оставляет за собой право реагировать зеркально.