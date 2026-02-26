Финляндия опустошила бюджет ради бесполезных против РФ истребителей Эксперт Хеннингсен: РФ может уничтожить финские F-35 «Кинжалом» в течение суток

Финляндия потратила огромные средства на закупку истребителей F-35 против России, заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен на YouTube-канале. По его словам, РФ имеет возможность уничтожить их за сутки с помощью ракет «Кинжал».

В этом случае флот американских истребителей перестанет существовать, подчеркнул он. Хеннингсен считает, что с военной точки зрения такие траты не имеют смысла.

Ранее глава Минобороны Нидерландов Гийс Туйнман заявил: бортовые компьютерные системы F-35 можно перепрограммировать для установки стороннего оборудования. По словам чиновника, взлом защиты (джейлбрейк) истребителя возможен в случае отказа США от его обслуживания. Чиновник подчеркнул, что иностранные клиенты выражают обеспокоенность зависимостью от американской стороны и ищут альтернативные пути модернизации.

До этого заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов в беседе с NEWS.ru заявил, что новейший российский сверхзвуковой истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate («Шах и мат») может вытеснить с мирового рынка американский самолет F-35. Он отметил, что технические параметры обоих самолетов находятся на одном уровне, однако стоимость разработки F-35 значительно выше.