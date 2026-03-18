18 марта 2026 в 11:20

Фигуранта дела о похищении девятилетней девочки нашли мертвым в СИЗО

Житель Смоленска Сергей Грищенко Фото: Виктория Чернецова / РИА Новости
Обвиняемый в резонансном похищении девятилетней девочки в Смоленске свел счеты с жизнью в следственном изоляторе, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Тело мужчины было обнаружено в камере в ночь на 18 марта.

Он покончил жизнь самоубийством сегодня в 3 часа ночи, — сообщил собеседник агентства.

На месте происшествия проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося в стенах закрытого учреждения.

Ранее мужчину арестовали на два месяца. Он несколько дней удерживал маленькую Сашу в квартире сожительницы. Девочка исчезла 24 февраля: утром она вышла на прогулку со своим тойтерьером и домой не вернулась. Позже собаку нашли у подъезда. Следователи изучили телефон пропавшей школьницы и не обнаружили переписки, которая могла бы вызвать подозрения.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге пропал девятилетний мальчик. Оказалось, что ребенка заманил в машину подозреваемый Петр Жилкин. На допросе он признался, что убил мальчика: сначала ударил по голове, а потом утопил.

СИЗО
Смоленск
самоубийства
преступники
