Главарь банды «философов» покончил с собой: чем известна ОПГ из Оренбурга

Главарь одной из самых кровавых банд 2010-х Алексей Худаев покончил с собой в СИЗО, сообщают источники. Что о нем известно, что за банда «философов» из Оренбурга?

Что случилось с главарем банды «философов»

Главарь одной из самых опасных ОПГ в России Алексей Худаев умер в оренбургском СИЗО, сообщают СМИ. Сотрудники ФСИН обнаружили труп главаря группировки в его собственной камере изолятора в конце мая. По данным СМИ, 45-летний Худаев покончил с собой.

Мужчина находился в международном розыске с 2020 года и был задержан в Москве в начале декабря 2025 года. Все эти годы он успешно скрывался, не меняя внешность.

Следствие считает Худаева главарем банды киллеров, которая промышляла в Оренбурге с 2008 года. Он причастен минимум к семи убийствам местных предпринимателей и одного ребенка. После задержания в декабре 2025 года он стал активно давать показания на своих подельников.

Чем известна банда киллеров из Оренбурга, почему они банда «философов»

СМИ называют банду Худаева одной из самых жестоких преступных группировок 2010-х.

Преступники убивали предпринимателей и их семьи. Среди самых известных жертв — предприниматель Денис Чернов и его семилетний сын. В январе 2018 года их нашли изрезанных ножами в белом внедорожнике Toyota Land Cruiser 200. Следствие сразу заподозрило заказное убийство — Чернов был главой службы аварийных комиссаров «Компаньон»: они занимались разбором ДТП и представляли интересы сторон в суде.

В мае 2019 года в Оренбурге был убит директор филиала «Газпромтранса» Андрей Бахарев вместе с супругой и охранником. Их тела нашли в доме топ-менеджера. СМИ сообщают жуткие детали убийства: Бахареву в рот и ножевые раны вставили денежные купюры. Такая деталь сразу навела следствие на вывод о заказном характере преступления и финансовой причине расправы.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В 2020 году были задержаны сообщники Худаева — Виктор Белкин, Александр Оршлет, Никита Игнатов и Виктор Бертхольц. На допросах они рассказывали следователям, что почти не получали вознаграждения за жестокие убийства — ими якобы двигала некая «философия». По словам киллеров, «ремеслу» они учились на бездомных людях, с которыми расправлялись, чтобы отточить навыки владения ножом. Преступникам долгое время удавалось оставаться незамеченными: Худаев, в рамках той же «философии», заставлял их соблюдать конспирацию — они не пользовались смартфонами, отслеживали все камеры видеонаблюдения, передвигались пешком, не оформляли на себя недвижимость, не женились.

В ходе допросов стало известно, что они могут быть причастны к убийству 17 лет назад супругов Виктора и Ольги Веселовых: их считали пропавшими без вести, но по наводке банды расчлененные тела нашли закопанными в лесу. Также среди их жертв — бизнесмен Сергей Седых (май 2020 года), их приятель и несколько людей без определенного места жительства.

Члены банды «философствующих киллеров» получили сроки от 18 лет до пожизненного, которые они отбывают в «Черном дельфине». Один из подельников — Никита Игнатов — умер в СИЗО от туберкулеза.

Покровитель банды «философствующих киллеров»? Кто он, что известно

7 декабря 2025 года Худаева задержали в Москве, а 17 декабря перевезли в Оренбург. В ходе допросов появился новый подозреваемый, который мог быть покровителем или заказчиком банды «философствующих киллеров».

30 декабря стало известно, что арестован спикер Оренбургского горсовета от партии «Единая Россия» Алексей Кузьмин. Промышленный суд Оренбурга арестовал его по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (пункт «з» — убийство из корыстных побуждений или по найму). В тот же день было приостановлено его членство в партии «Единая Россия». В феврале и апреле 2026 года суд продлевал ему срок ареста. Источники оренбургских СМИ связывают арест Кузьмина с разгромом банды «философов», однако подробности неизвестны.

«Урал56.ру» называл Алексея Кузьмина самым богатым депутатом в горсовете Оренбурга. В 2021 году бывший единорос задекларировал доход в 132,6 млн рублей.

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