Полицейские спустя 12 лет задержали организатора ОПГ В Москве спустя 12 лет задержали организатора ОПГ из Оренбурга

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в руководстве преступной группой, совершавшей заказные убийства в Оренбургской области, сообщает Следственный комитет России. Уголовное дело касается преступлений, которые происходили в период с 2013 по 2020 год.

Главным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело о заказных убийствах и иных преступлениях, совершенных организованной преступной группой в период с 2013 по 2020 год на территории города Оренбурга и Оренбургской области, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, фигурантом дела является Алексей Худаев. Он долго находился в розыске. Суд заочно выбрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

