15 декабря 2025 в 19:24

Полицейские спустя 12 лет задержали организатора ОПГ

В Москве спустя 12 лет задержали организатора ОПГ из Оренбурга

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Москве задержан мужчина, подозреваемый в руководстве преступной группой, совершавшей заказные убийства в Оренбургской области, сообщает Следственный комитет России. Уголовное дело касается преступлений, которые происходили в период с 2013 по 2020 год.

Главным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело о заказных убийствах и иных преступлениях, совершенных организованной преступной группой в период с 2013 по 2020 год на территории города Оренбурга и Оренбургской области, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, фигурантом дела является Алексей Худаев. Он долго находился в розыске. Суд заочно выбрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Игорь Бардин, известный в криминальных кругах как Барсик, был объявлен в международный розыск по обвинению в организации хищения денежных средств у участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево. Его сын находится под стражей в московском СИЗО.

Кроме того, Объединенные Арабские Эмираты по запросу Генпрокуратуры экстрадируют в Россию гражданина РФ Ахмада Хамидова. Фигурант обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и организации двух убийств, совершенных в 2011 году во Франции и Турции, а также в покушениях.

