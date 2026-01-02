Аэропорт Оренбурга возобновил работу после шестичасового перерыва

Международный аэропорт Оренбург имени Юрия Гагарина возобновил работу после временного простоя, заявил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, ограничения были сняты 2 января около 07:20 по московскому времени. Воздушная гавань не работала почти шесть часов.

Аэропорт Оренбург: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — подчеркнул Кореняко.

Он уточнил, что за это время на запасной аэродром «ушли» два самолета. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, резюмировал представитель Росавиации.

Ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Домодедово, Жуковского, Самары и Пензы. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Самару, а также шесть самолетов, направлявшихся в Домодедово.

