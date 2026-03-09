Полеты над Калугой временно приостановили

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги (Грабцево), сообщили в пресс-службе Росавиации. Причиной мер стала необходимость обеспечения безопасности полетов.

До этого аналогичные меры вводились в аэропорту Жуковского (Раменское). Воздушная гавань до сих пор не принимает и не выпускает самолеты гражданской авиации. О возобновлении работы будет сообщено особо.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Тюмени во вьетнамский Нячанг, предварительно подал сигнал бедствия из-за проблемы с двигателем. Экипаж запросил экстренную посадку над территорией Мьянмы. Воздушное судно Boeing 767-300 находилось в воздухе уже более шести часов, когда на подлете к городу Янгон пилоты активировали международный код экстренной ситуации — 7700.

