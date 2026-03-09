Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 04:42

Полеты над Калугой временно приостановили

Росавиация: в аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги (Грабцево), сообщили в пресс-службе Росавиации. Причиной мер стала необходимость обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в заявлении.

До этого аналогичные меры вводились в аэропорту Жуковского (Раменское). Воздушная гавань до сих пор не принимает и не выпускает самолеты гражданской авиации. О возобновлении работы будет сообщено особо.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Тюмени во вьетнамский Нячанг, предварительно подал сигнал бедствия из-за проблемы с двигателем. Экипаж запросил экстренную посадку над территорией Мьянмы. Воздушное судно Boeing 767-300 находилось в воздухе уже более шести часов, когда на подлете к городу Янгон пилоты активировали международный код экстренной ситуации — 7700.

Также появлялась информация, что примерно 64% россиян в текущем году стараются экономить на перелетах активнее, чем в прошлом. «Российская газета» со ссылкой на исследование проинформировала, что чуть менее четверти опрошенных (23%) не меняли привычки в расходах на билеты. 13% участников, напротив, стали тратить на перелеты меньше, чем год назад. Наиболее заметно стремление к экономии проявилось у жителей крупных городов, чья жизнь связана с частыми деловыми поездками.

ограничения
аэропорты
Россия
Калуга
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Арестованный Мадуро направил Венесуэле послание веры
В РФПИ связали рост цен на нефть с усилением голоса России в мире
Пенсионерам могут предложить дополнительный оплачиваемый отпуск
Экс-замдиректору «Калашникова» ужесточили обвинение
Составлен список звезд, которые готовятся стать родителями в 2026 году
Названа дата церемонии присяги новому лидеру Ирана
Полеты над Калугой временно приостановили
Трамп озвучил, кто и когда закончит войну в Иране
Пугачева может лишиться своего бренда в России
Карьера, личная жизнь, неприязнь к Прилучному: как живет Карина Разумовская
«Не забудем»: в США одернули правого политика Польши из-за Ирана
Швейцария высказала свою позицию по вступлению в Евросоюз
Ракета Patriot рухнула на жилые кварталы в Манаме
«Воля народа»: в Иране объяснили избрание лидером сына Хаменеи
Россия подготовила инициативу для прекращения ближневосточного конфликта
«Это кошмар»: бойцы ВСУ рассказали о горах трупов на Лиманском направлении
Фрагменты метеорита повредили дома в юго-западной части Германии
Российским медикам предложили шесть цветов формы в зависимости от должности
Стало известно, насколько выросла торговля оружием в мире из-за Европы
Иран начал 30-й этап операции против Израиля с помощью гиперзвуковых ракет
Дальше
Самое популярное
Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.