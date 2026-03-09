В России появится четкий и жесткий ГОСТ на энергетики Росстандарт: ГОСТ на энергетики введут с января 2027 года

ГОСТ на энергетики появится в России, сообщили в пресс-службе Росстандарта. Он закрепит четкие и жесткие требования к составу и характеристикам таких напитков с целью обеспечения высокого уровня защиты здоровья потребителей. Изменения должны вступить в силу с января 2027 года, передает РИА Новости.

Основной задачей стандарта стало установление четких и достаточно жестких требований к составу и характеристикам таких напитков, чтобы обеспечить высокий уровень защиты здоровья потребителей и задать понятные правила для производителей, — говорится в сообщении.

Уточняется, что содержание тонизирующих веществ в одной банке энергетика, за исключением кофеина, не должно превышать 50% от суточной нормы. Доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова назвала данное требование ключевым.

Цель нового стандарта — не увеличить «ударную дозу» бодрости, а сделать ее безопаснее и разнообразнее. ГОСТ не разрешает повышать содержание тонизирующих веществ, а наоборот, строго его лимитирует, — объяснила она.

С 1 марта в России вступили в силу три закона об охране здоровья, в том числе детей и подростков. В стране ужесточили регулирование рекламы энергетиков, внесудебную блокировку сайтов с продажей табака, а также усилили ответственность за пропаганду наркотиков.