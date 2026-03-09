«Только дураки будут думать иначе!»: Трамп о росте цен на нефть

«Только дураки будут думать иначе!»: Трамп о росте цен на нефть Трамп назвал рост стоимости нефти небольшой ценой за войну в Иране

Краткосрочный рост цен на нефть станет «небольшой ценой» за устранение угрозы иранской ядерной программы, заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social. По его словам, по-другому будут думать только дураки.

Краткосрочный рост цен на нефть, который быстро сойдет на нет после устранения угрозы иранской ядерной программы, — это небольшая цена, которую должны заплатить США и весь мир <...>. Только дураки будут думать иначе! — подчеркнул американский лидер.

Цена нефти марки Brent впервые с 17 июня 2022 года превысила $119 (9489,05 рубля) за баррель. По данным лондонской биржи ICE, речь идет о фьючерсах на май 2026 года. На уровне $119,36 (9517,76 рубля) за баррель (плюс 28,77%) около 05:30 мск 9 марта. Затем в 05:35 стоимость нефти упала до $117,8 (9393,36 рубля).

Ранее стало известно, что американская марка нефти WTI за неделю взлетела на 36% до $90,90 (7248,36 рубля), Brent достигла $92,69 (7391,09 рубля). Причинами такого роста стали спорная ситуация в Ормузском проливе и остановка добычи ключевыми игроками региона.