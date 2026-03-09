Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 11:12

Российские FPV-дроны устроили кошмар украинским танкистам на Leopard

Российские FPV-дроны поразили танки Leopard 1A5 ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Немецкие танки Leopard 1A5 в составе ВСУ уничтожены расчетами ударных FPV-дронов центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон», сообщили в Министерстве обороны России. Также БПЛА поразили автомобили и другие бронированные машины противника.

Помимо этого, удары нанесены по элементам систем связи. Российские дроны использовались и в качестве воздушных таранов вражеских БПЛА.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России заявила, что тяжелая техника ВСУ западного производства уничтожена расчетом разведывательно-ударного комплекса «Ланцет». На счету операторов теперь значатся два американских танка Abrams и три немецких Leopard. Представители ведомства также заявили об успешной операции на Красноармейском направлении.

До этого российскими вооруженными силами под Константиновкой уничтожен немецкий танк Leopard. Вражескую бронетехнику изначально нашли разведывательные дроны. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Также в свое время ВС России уничтожили головной танк украинской колонны в зоне СВО. Это полностью парализовало движение техники.

СВО
ВСУ
ВС РФ
Leopard
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нефть обновила ценовой максимум с 2022 года
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 5: кто снял маску 8 марта, кто остался
Собравшихся на пенсию россиян захотели «простимулировать»
«Это варварство»: в Госдуме призвали артистов подумать над псевдонимами
В Киеве раскрыли число поставленных ракет для Patriot и огорчились
Удары по Украине сегодня, 9 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Названа причина мощной пальбы в Севастополе
Ушел из жизни «Батя» «Локомотива»
«Спрос будет снижаться»: энергетик о дальнейшем росте цен на нефть
Путин лично занялся безопасностью сотрудников Росатома в Иране
Два человека пострадали после работы ПВО над Абу-Даби
В Росатоме оценили ситуацию в районе иранской АЭС
Дмитриев высмеял фон дер Ляйен и Каллас на фоне взлетевшей в цене нефти
Российские FPV-дроны устроили кошмар украинским танкистам на Leopard
Магнитные бури сегодня, 9 марта: что завтра, сильный стресс, апатия
У Безоса нашли несколько участков в «бункере миллиардеров»
В США указали Трампу на главный позор в иранской войне
Норвежская полиция назвала вероятную версию взрыва в посольстве США
Взрыв произошел у синагоги в европейской стране
Военные США нанесли новый удар по «наркотеррористам» в Тихом океане
Дальше
Самое популярное
Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.