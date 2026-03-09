Российские FPV-дроны устроили кошмар украинским танкистам на Leopard

Немецкие танки Leopard 1A5 в составе ВСУ уничтожены расчетами ударных FPV-дронов центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон», сообщили в Министерстве обороны России. Также БПЛА поразили автомобили и другие бронированные машины противника.

Помимо этого, удары нанесены по элементам систем связи. Российские дроны использовались и в качестве воздушных таранов вражеских БПЛА.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России заявила, что тяжелая техника ВСУ западного производства уничтожена расчетом разведывательно-ударного комплекса «Ланцет». На счету операторов теперь значатся два американских танка Abrams и три немецких Leopard. Представители ведомства также заявили об успешной операции на Красноармейском направлении.

До этого российскими вооруженными силами под Константиновкой уничтожен немецкий танк Leopard. Вражескую бронетехнику изначально нашли разведывательные дроны. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Также в свое время ВС России уничтожили головной танк украинской колонны в зоне СВО. Это полностью парализовало движение техники.